Kancelaria Sejmu szykuje się do budowy nowego hotelu dla posłów. Ma mieć 460 pokoi, basen, restaurację i kaplicę. We wrześniu ma zostać powołana komisja, która wyłoni projekt. Przewiduje się, że prace przygotowawcze pochłoną 1 mln zł. Koszt całej inwestycji to blisko 300 mln zł - podaje "Fakt".

Budynek Sejmu / Shutterstock Gazeta przypomina, że obecny budynek powstał pod koniec XX wieku, a parlamentarzyści skarżą się na małe metraże, nieszczelne okna i brak aneksów kuchennych. Wkrótce mają ruszyć prace nad budową nowego lokum dla posłów. W projekcie budżetu kancelarii Sejmu na przyszły rok zaplanowano 1 mln złotych na prace koncepcyjne - ma zostać wybrany projekt hotelu. Koszt inwestycji to niemal 300 mln złotych - czytamy w dzisiejszym wydaniu "Faktu".



To będą dwupokojowe studia z częścią sypialną i biurową - powiedziała gazecie szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Jak dodała, w budynku zaplanowano także parking podziemny na 250 aut. "Fakt" podaje, że w nowym budynku parlamentarzyści mają być zakwaterowani najwcześniej w 2028 roku. Zobacz również: Posłowie dostali podwyżkę - na wynajem mieszkań w stolicy