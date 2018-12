Sobotnia ewakuacja w centrum Warszawy. W czasie prac ziemnych przy ulicy Złotej, znaleziono pocisk z czasów II wojny światowej.

Przy ulicy Złotej w Warszawie znaleziono niewybuch. Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM / RMF FM

Mieszkania musiało opuścić około 50 osób. To głównie mieszkańcy trzech bloków.



Dla ewakuowanych przygotowano autobus, w którym mogą poczekać dopóki saperzy nie wywiozą niewybuchu - powiedział RMF FM podkomisarz Piotr Świstak z komendy stołecznej policji.



Około godz. 11 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na ul. Złotej 73 pracownicy, którzy wykonywali tam prace budowlane, zauważyli pocisk z czasów II wojny światowej. Jest to pocisk o wymiarach 40 na 50 centymetrów" - powiedział.



Teren wokół miejsca prac budowlanych zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy.



Mieszkańcy bloków 71,73 i 75 zostali ewakuowani, to jest około 50 osób. Również Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na czas tych działań postawiło specjalny autobus, gdzie osoby ewakuowane mogą spokojnie przeczekać czas ewakuacji. Większość osób, które zostały ewakuowane, udało się do swoich rodzin, a niektórzy skorzystali z autobusu - dodał Piotr Świstak.





Oprac ug