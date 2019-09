Biuro Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w poniedziałek rozpoczęło prace w budynku Sekretariatu KEP. W tym dniu ruszyła także strona internetowa: www.ochrona.episkopat.pl - poinformowało biuro prasowe Episkopatu.

Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski / Maciej Kulczyński / PAP

Biuro prasowe KEP przypomina, że jednym z tematów zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze było wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami wobec nieletnich i kolejne rozwiązania dotyczące bezpośredniej pomocy ofiarom. Kwestie te referował prymas Wojciech Polak, który jest delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.



Abp Polak poinformował, że od początku września będzie działać w Warszawie biuro delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży. Będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. Decyzja o jego utworzeniu została podjęta przez zebranie plenarne KEP w czerwcu br. Biuro mieści się w siedzibie Sekretariatu Episkopatu w Warszawie przy skwerze kard. S. Wyszyńskiego 6, a osobą desygnowaną do jego zorganizowania jest ks. Piotr Studnicki z archidiecezji krakowskiej.



Jak zaznaczył prymas, zasadniczym celem biura będzie wspomaganie działań delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, przygotowywanie różnorodnych projektów w tej sferze dla Konferencji Episkopatu, kontakty z mediami, a przede wszystkim koordynacja wdrażania w życie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży. Prymas wyjaśnił, że chodzi tu o troskę o osoby pokrzywdzone na różnych polach: prawnym, psychologicznym, itd. Biuro zajmować się będzie również koordynacją programów prewencyjnych, które są obecnie wdrażane w życie we wszystkich polskich metropoliach i diecezjach we współpracy z Centrum Ochrony Dziecka kierowanym przez jezuitę o. Adama Żaka.



Abp Polak dodał, że Rada Biskupów Diecezjalnych pracowała nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi bezpośredniej pomocy dla ofiar seksualnego wykorzystywania ze strony duchownych.



Zarówno ustanowienie Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży jak i w konsekwencji powołanie jego biura jest spełnieniem postulatu, o którym publicznie wielokrotnie mówiłem - mówi o. Żak, Koordynator KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz założyciel i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka.



Podkreślił, że samo utworzenie takiej jednostki w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski "nie jest panaceum na problem", ale nie ma wątpliwości, że będzie praktycznym wsparciem dla wszystkich inicjatyw i działań w Kościele, które służą budowaniu systemowej odpowiedzi Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich.



O. Żak wyraził też nadzieję, że praca Biura Delegata odciąży Koordynatora z części dotychczasowej aktywności, dzięki czemu razem z Centrum Ochrony Dziecka będą mogli skupić się przede wszystkim na działalności szkoleniowo-wychowawczej oraz rozwijaniu systemu prewencji. Zapewne precyzyjny podział kompetencji dookreśli się w działaniu, ale nie mam wątpliwości, że w temacie ochrony dzieci i młodzieży jest wciąż tak wiele do zrobienia, że na pewno dla każdego wystarczy pracy. Wszystkie ręce na pokład - podkreśla o. Żak.