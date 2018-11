Nielegalni emigranci zatrzymani na lotnisku w Pyrzowicach. To 5 osób: dwie dorosłe i troje dzieci. Wszyscy pochodzą z Pakistanu. Po przesłuchaniach skierowano ich do ośrodków dla cudzoziemców.

Grupa Pakistańczyków przyleciała rejsowym samolotem do Pyrzowic z Dubaju. To pierwszy taki przypadek zanotowany przez śląską straż graniczną. Nie ukrywali się, byli jednymi z pasażerów. Dopiero kiedy podeszli do odprawy, okazało się, że nie mają przy sobie żadnych dokumentów.

W czasie przesłuchania okazało się, że w Dubaju na pokład samolotu wprowadził ich pośrednik. Kobietę z trójką dzieci i mężczyznę, który im towarzyszył, miało to kosztować po kilka tysięcy euro.

Na razie są w zamkniętych ośrodkach. Ale straż graniczna ma już ich wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej. Rozpatrzeniem tych wniosków zajmie się teraz urząd do spraw uchodźców.

