Lekarze w hospicjach mogą wystawić e-recepty na leki psychotropowe i środki odurzające. To efekt interwencji reportera RMF FM. Informacje o częściowym rozwiązaniu programu nasz dziennikarz uzyskał w Polskim Towarzystwie Medycyny Paliatywnej. Wcześniej dziennikarze RMF FM alarmowali za hospicjami o problemach z e-receptami, a co za tym idzie o tym, że umierający pacjenci nie mieli dostępu do leków uśmierzających ból.

Tymczasowo z systemu, który służy do wystawiania e-recept na leki psychotropowe, zniknął wymóg, by lekarz zanim wyśle receptę na serwer, specjalnym przyciskiem potwierdzał, że sprawdził historię leczenia pacjenta. Tutaj była blokada, na którą skarżyli się od wielu godzin m.in. lekarze z hospicjów.

Wiceprezes Towarzystwa Medycyny Paliatywnej prof. Tomasz Dzierżanowski opowiada, że późnym popołudniem lekarze zadzwonili w tej sprawie bezpośrednio do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

Jeszcze w trakcie rozmowy podjął działania. Skierował mój monit do odpowiedniego departamentu, by nie blokował możliwości przepisywania recepty do chwili ustalenia przyczyn błędów technicznych. Mam sygnały, że można wypisywać recepty - powiedział nam prof. Dzierżanowski, który na potwierdzenie swoich słów w obecności naszego dziennikarza wystawił taką receptę.

Podkreślmy jednak, że jest to rozwiązanie na razie tylko tymczasowe.

Hospicja alarmowały: Umierający pacjenci bez leków

O tym, że lekarze nie mogą wypisywać e-recept na leki narkotyczne i psychotropowe, poinformowała RMF FM Katarzyna Kałduńska, prezeska fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim . Powiedziała przy tym, że podobne problemy zgłaszały jej inne hospicja.

Pacjenci hospicyjni to nie są osoby, które cierpią na ból głowy - mówiła nam Kałduńska, która jest także pielęgniarką paliatywną. Wymagają bardzo intensywnego leczenia przeciwbólowego i przeciw duszności. Jedyne leki, które to gwarantują, to opiaty - morfina, fentanyl i inne leki z tej grupy. Oprócz tego nasi lekarze wypisują leki psychotropowe, które również pomagają w walce z uporczywymi dolegliwościami umysłu - wyjaśniała.

Katarzyna Kałduńska mówił nam, że niektórzy lekarze mogli wystawić e-receptę, inni już nie. Pacjenci zostali bez leków narkotycznych, które są potrzebne na już - alarmowała.

Rzecznik resortu zdrowia nie widział problemu

Poproszony przez RMF FM o interwencję rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że nie widzi problemu.

17,5 tys. wystawionych wczoraj recept świadczy o tym, że problemu nie ma. Są problemy po stronie niektórych przychodni i niektórych lekarzy. Po prostu nie wszyscy lekarze odnajdują się w tym systemie, dlatego jest specjalny scenariusz postępowania na stronie Centrum E-zdrowia - argumentował.

Na pytanie, co ma zrobić osoba, która alarmuje nas, że jej pacjenci nie mają dostępu do niezbędnych leków, Andrusiewicz odpowiedział: Zwrócić się do Centrom e-zdrowia, a nie do RMF FM.

Już po rozmowie z nami resort zdrowia podał na Twitterze, że "w przypadku hospicjów, lekarze zawsze mają możliwość korzystania z opcji wystawienia recepty na cito-także na leki psychotropowe".

Potem pojawił nowy komunikat.

"Pracownicy Centrum e-Zdrowia są w kontakcie z hospicjami celem weryfikacji problemu w wystawianiu recept dla podopiecznych placówek. Przedstawiciele hospicjów informują, że większość recept jest wystawiana na bieżąco. Specjaliści Centrum e-Zdrowia przeprowadzili dodatkowe szkolenie" - czytamy.