U 47-latka kryminalni zabezpieczyli ponad 8 kilogramów amfetaminy, 842 tabletki ecstasy, 300 gramów marihuany o czarnorynkowej wartości około pół miliona złotych – poinformowała w poniedziałek asp. Kamila Szulc z Komendy Rejonowej Policji V.

Jak przekazała policjantka, do zatrzymania mężczyzny doszło na jednej z żoliborskich ulic. W aucie 47-latka związanego ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców, funkcjonariusze znaleźli kilka opakowań foliowych z zawartością zbrylonej białej substancji o łącznej wadze około 8 kilogramów - podała asp. Kamila Szulc.

Dodała, że z ustaleń kryminalnych wynikało, że kolejne środki odurzające i psychotropowe mogą być w wynajmowanym przez zatrzymanego garażu. Podczas jego przeszukania funkcjonariusze znaleźli dwie torby foliowe, w których był susz roślinny oraz ponad 800 sztuk tabletek.





Zabezpieczone substancje zostały poddane badaniom, które potwierdziły, że są to amfetamina, marihuana oraz ecstasy - przekazała asp. Kamila Szulc. Ich czarnorynkowa wartość to pół miliona złotych.



47-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i odurzających. Trafił na trzy miesiące do aresztu. Zarzucane mu przestępstwo jest zagrożone karą 10 lat więzienia.