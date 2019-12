Cieszą nas takie Fakty! Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał nagrodę Skrzydła Transportu. Statuetka została wręczona podczas uroczystej Gali w Warszawie. W ten sposób wyróżnione zostały materiały publikowane w Faktach RMF FM i na rmf24.pl między innymi na temat deficytu kierowców w Polsce i pakietu mobilności, czyli nowych unijnych przepisów transportowych.

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał nagrodę Skrzydła Transportu / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Skrzydła Transportu to nagroda, którą nasz Związek chce uhonorować osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju naszej branży. Upowszechniają informację o tym, jakie mamy przepisy. Fakty RMF FM podają najpełniejszą informację transportową, która jest użyteczna nie tylko dla dużych firm, ale także może dotrzeć do małych firm, które nie są nigdzie zrzeszone. Tutaj rola nagrodzonego redaktora jest wielka - podkreślają organizatorzy konkursu Maciej Wroński i Małgorzata Wieleba ze Związku Transport i Logistyka Polska.

Wśród nagrodzonych materiałów jest między innymi artykuł z portalu rmf24.pl z sierpnia tego roku o olbrzymim deficycie zawodowych kierowców w Polsce: W Polsce brakuje zawodowych kierowców. Podwyżki nie rozwiążą problemu .

Wyróżniony został także materiał o obawach polskich firm transportowych związanych z szykowanymi, nowymi unijnymi przepisami, czyli tak zwanym pakietem mobilności: Wielkie obawy polskich transportowców. Chcą zastopować pakiet mobilności.