Dzień Matki w nowym terminie? Zaskakująca propozycja posła Dowhana

Dzień Matki od lat obchodzony jest w Polsce każdego roku 26 maja.
„Wdzięczni rodzicom, w szczególności mamom”
Poseł Robert Dowhan złożył interpelację do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, proponując nowe rozwiązanie w sprawie tego ważnego dla Polaków dnia.
„Dzień Matki to ważne święto dla każdego z nas. Jedyny dzień w roku, kiedy normalni ludzie są wdzięczni rodzicom, w szczególności mamom, za dar życia i wychowanie” - napisał poseł w interpelacji.
„Ten dzień przypada zawsze 26 maja. To ważna data, ale co roku wypada w inny dzień tygodnia. W wielu krajach, w tym w większości krajów UE, jest to np. pierwsza czy druga niedziela maja, a w przypadku Szwecji – ostatnia niedziela maja” - przypomniał Dowhan.
Kiedy Dzień Matki? Poseł proponuje niedzielę
Jak podkreślił, „niedziela jest dla większości ludzi dniem wolnym od pracy. Poprzedzająca ją sobota również. To dla nas czas, kiedy możemy zaplanować wspólne spędzenie czasu, czasami nawet długą podróż, aby zobaczyć swoich rodziców”.
„Czy nie byłoby praktyczniejsze ustanowienie np. ostatniej lub innej niedzieli maja jako oficjalnego Dnia Matki?” - zapytał poseł.
„Proszę zobaczyć, ile korzyści dla ludzi przyniosłaby taka zmiana, zamiast ograniczania się czasami w tygodniu do szybkiej rozmowy przez telefon czy SMS-a, bo przecież ludzie pracują na różne zmiany i nie zawsze mieszkają w tym samym miejscu. A tak zawsze byłaby cała niedziela zarezerwowana na ten ważny dzień dla każdego z nas” - zaznaczył Robert Dowhan.