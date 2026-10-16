Dzień Matki w nowym terminie? Zaskakująca propozycja posła Dowhana

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Dzień Matki już nie 26 maja? Interpelację z zaskakującą propozycją zmiany zgłosił w Sejmie poseł Robert Dowhan. Parlamentarzysta proponuje inne rozwiązanie.

Dzień Matki od lat obchodzony jest w Polsce każdego roku 26 maja.

„Wdzięczni rodzicom, w szczególności mamom”

Poseł Robert Dowhan złożył interpelację do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, proponując nowe rozwiązanie w sprawie tego ważnego dla Polaków dnia.

„Dzień Matki to ważne święto dla każdego z nas. Jedyny dzień w roku, kiedy normalni ludzie są wdzięczni rodzicom, w szczególności mamom, za dar życia i wychowanie” - napisał poseł w interpelacji.

„Ten dzień przypada zawsze 26 maja. To ważna data, ale co roku wypada w inny dzień tygodnia. W wielu krajach, w tym w większości krajów UE, jest to np. pierwsza czy druga niedziela maja, a w przypadku Szwecji – ostatnia niedziela maja” - przypomniał Dowhan.

"Macierzyństwo ważniejsze niż przeszczep" Dzisiaj 26 maja - Dzień Matki. Bohaterkami Faktów RMF FM są zatem kobiety, nasze Słuchaczki, dla których macierzyństwo było spełnieniem marzenia, często na przekór wielu przeciwnościom. Głos oddajemy dzisiaj między innymi pani Joannie, która została…

Kiedy Dzień Matki? Poseł proponuje niedzielę

Jak podkreślił, „niedziela jest dla większości ludzi dniem wolnym od pracy. Poprzedzająca ją sobota również. To dla nas czas, kiedy możemy zaplanować wspólne spędzenie czasu, czasami nawet długą podróż, aby zobaczyć swoich rodziców”.

„Czy nie byłoby praktyczniejsze ustanowienie np. ostatniej lub innej niedzieli maja jako oficjalnego Dnia Matki?” - zapytał poseł.

„Proszę zobaczyć, ile korzyści dla ludzi przyniosłaby taka zmiana, zamiast ograniczania się czasami w tygodniu do szybkiej rozmowy przez telefon czy SMS-a, bo przecież ludzie pracują na różne zmiany i nie zawsze mieszkają w tym samym miejscu. A tak zawsze byłaby cała niedziela zarezerwowana na ten ważny dzień dla każdego z nas” - zaznaczył Robert Dowhan.