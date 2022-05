Matka, mama, mamusia - najważniejsza osoba w życiu dziecka. Już w czwartek 26 maja polskie mamy będą obchodzić Dzień Matki. Skąd pochodzi to święto? Jaki prezent podarować na Dzień Matki? Poniżej zamieszczamy kilka podpowiedzi.

Bukiet kwiatów na Dzień Matki to prezent, który z pewnością ucieszy każdą mamę / Shutterstock

Dzień Matki - kiedy zaczęto obchodzić to święto?

Już starożytni Grecy i Rzymianie czcili matki-boginie. Były one symbolem płodności i urodzaju. Po przyjęciu chrześcijaństwa przez Cesarstwo Rzymskie zabroniono czczenia pogańskich bogów.

W XVII-wiecznej Anglii pojawił się dzień nazywany "niedzielą u matki". W czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. Młode służące i młodzi parobkowie puszczani byli do swoich domów, by spędzić ten dzień ze swoimi matkami. Tradycją było przynoszenie matkom drobnych upominków. Matki w tym dniu - w zamian za błogosławieństwo - dostawały przede wszystkim kwiaty i słodycze. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Powrócił po zakończeniu II wojny światowej.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych początki święta sięgają 1858 roku. Wtedy nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy. 14 lat później pojawiło się kolejne święto - Dzień Matek dla Pokoju. 12 maja 1907 roku córka Ann Jarvis, Annie Marie Jarvis, zorganizowała w kościele skromną uroczystość, aby uczcić pamięć po zmarłej matce. Święto stało się tak popularne, że w ciągu zaledwie pięciu lat Dzień Matki zaczęto obchodzić w każdym stanie USA. Ostatecznie w 1914 r. Kongres USA uznał Dzień Matki za święto narodowe, obchodzone w drugą niedzielę maja.

Pierwsze wzmianki o obchodach Dnia Matki w maju w Polsce sięgają 1923 roku. Obecnie święto obchodzone jest 26 maja. Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym właśnie w tym dniu mamy mają swoje święto.

Najwięcej krajów obchodzi Dzień Matki w drugą niedzielę maja. W kilku krajach mamy świętują 8 marca, w Dniu Kobiet.

Jaki prezent podarować mamie na Dzień Matki?

Z okazji Dnia Matki warto wręczyć mamie drobny upominek / Shutterstock

Kwiaty, laurki, biżuteria, książki, kosmetyki, drobne upominki - takie prezenty najczęściej mamy otrzymują od swoich dzieci. Rodzaj prezentu zależy m.in. od wieku dziecka i zdolności manualnych.

Mamy maluchów najbardziej z pewnością ucieszą laurki. Liczy się serce włożone w takie dzieło. Stopień trudności takiej laurki zależy od umiejętności manualnych dziecka. Małe dzieci mogą po prostu namalować serce i napisać "Kocham Cię mamo". Starsze dzieci mogą sięgnąć po podpowiedzi w serwisach DIY i wykonać bardziej skomplikowaną laurkę, wykorzystując np. guziki, wstążki.

/ RMF FM

Mamy ucieszą też z pewnością kwiaty. Niekoniecznie muszą to być bukiety kupione w kwiaciarni. Dzieci mogą też zrobić bukiety z kartonu lub bibuły.

Kolejnym prezentem z okazji Dnia Matki, który z pewnością przypadnie do gustu mamom, jest biżuteria. Nie oznacza to, że musimy wydawać fortunę na kupno pierścionka, kolczyków lub naszyjnika. Osoby, które mają umiejętności plastyczne, mogą własnoręcznie wykonać np. bransoletkę z koralików czy rzemyka.

/ RMF FM

Wspaniałą pamiątką będzie też np. fotoksiążka, w której umieścimy nasze zdjęcia z mamą lub wspólne zdjęcie z mamą oprawione w ramkę.

Dorosłe dzieci mogą też podarować swoim mamom voucher do spa, salonu kosmetycznego, fryzjera. Można też zabrać mamę do kina, teatru lub na kolację do restauracji.

Sprawdzonym prezentem są też słodycze - czekoladki, bombonierki. Z pewnością największą radość sprawi mamie własnoręcznie wykonany smakołyk.

Słodycze na Dzień Matki. Zrób je sam

Poniżej przedstawiamy kilka sprawdzonych przepisów.

Pralinki z białej czekolady z dodatkami:

Podstawą trufli z białej czekolady jest śmietanka. Do rozpuszczonych na parze dwóch tabliczek wlewamy około ¼ kubka kremówki. Całość musimy dokładnie wymieszać, a następnie... puścić wodze fantazji.

Wersja z kandyzowaną wiśnią:

Do przygotowanej wcześniej białej masy dodajemy 1,2 łyżeczki świeżo zmielonego kardamonu, który nada truflom nieco orientalnego smaku. Gdy nasza baza przestygnie w lodówce, zaczynamy formować kuleczki, dodając do środka kandyzowaną wiśnię. Całość obtaczamy startymi migdałami.



Pralinki z kandyzowaną wiśnią / Malwina Zaborowska / RMF FM

Otulone wiórkami kokosa:

Kardamon świetnie spisze się też w połączeniu z kokosem. Trufle obtaczamy w jego wiórkach. To wersja minimalistyczna. Do środka trufli możemy jeszcze dodać niespodziankę w postaci obranego migdała.



Trufle z wiórkami kokosa / Malwina Zaborowska / RMF FM

Pralinki z dodatkiem likieru toffi, obtaczane w płatkach migdałów:

W tej wersji trufli, zamiast kardamonu dodajemy ulubiony likier - na przykład toffi. Schładzamy w lodówce. Do środka każdej pralinki wkładamy obranego ze skórki migdała. Całość posypujemy migdałowymi płatkami.



Pralinki w płatkach migdałowych / Malwina Zaborowska / RMF FM

Pralinki z gorzkiej czekolady z dodatkami

Z gorzkiej czekolady możemy wyczarować prawdziwe pralinkowe cuda. Do rozpuszczonych dwóch tabliczek dodajemy łyżkę masła i szczyptę soli, która podkreśli głębię smaku. Stale mieszamy, następnie garnek zdejmujemy z ognia. Wlewamy partiami ok. 80 ml śmietanki, która w pierwszej wersji trufli będzie wymieszana...

Z nutą pikanterii

...z chilli, które kocha czekoladę z wzajemnością! Takie połączenie smaków to już klasyka, choć dla odważnych. Całość możemy skropić sokiem z cytryny. Gładką masę odstawiamy do ostygnięcia. Zastygniętą czekoladę nabieramy np. łyżką do melona i szybko formujemy kuleczki. Możemy obtoczyć je w kakao. Następnie odstawiamy do lodówki.



Pralinki z chilli / Malwina Zaborowska / RMF FM

Z suszoną śliwką

Takie połączenie nie może rozczarować najbardziej wybrednych smakoszy. W tej wersji nie tylko śliwka odgrywa kluczową rolę. Pełni smaku trufli z tym suszonym owocem dopełni cynamon.

Z rodzynkami i cukrem pudrem:

Rodzynki obtaczamy w czekoladzie, formujemy kuleczki i prawie gotowe! Te wersję trufli dodatkowo osłodzi cukier puder.

Pralinki z czekolady deserowej, z serkiem mascarpone

Smak tkwi w prostocie: by przygotować tego typu pralinki, wystarczy nam około dwie tabliczki czekolady i 130 gramów serka mascarpone (powinien mieć temperaturę pokojową). Czekoladę rozpuszczamy i - już lekko ostudzoną - dodajemy do uprzednio zmiksowanego (ok. 2 minut) serka. Delikatnie mieszamy łyżką. Możemy też dodać do masy łyżkę ciepłej, dobrze zaparzonej kawy espresso. Całość schładzamy w lodówce. Następnie formujemy kulki. Będą smakować znakomicie bez dodatków, ale masa może stanowić też bazę do truflowego szaleństwa. Proponujemy dwie odsłony:



Obtoczone w pistacjach:

Pralinki z pistacjami / Malwina Zaborowska / RMF FM

... lub w kolorowej posypce. W tej drugiej wersji można dodać do środka trufli suszoną morelę.





Pralinki z morelą w kolorowej posypce / Malwina Zaborowska / RMF FM/PAP