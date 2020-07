W sobotę 25 lipca po raz 15. w Dniu Św. Krzysztofa - patrona kierowców, obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W tym dniu policjanci oraz funkcjonariusze Służby Więziennej przypominają kierowcom, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz kultura jazdy i poszanowanie innych użytkowników drogi.

Miejsce wypadku na drodze powiatowej w Mierzynie w pow. wejherowskim/ Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Gadomski / PAP

Jak przekazał komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji od początku tego roku do 23 lipca na polskich drogach doszło do ponad 12 tys. wypadków. "Zginęło w nich 1242 osoby, a 13,7 tys. zostało rannych" - przekazał policjant dodając, że co prawda liczba wypadków, ofiar i rannych spadła, za to wzrosła liczba zatrzymanych praw jazdy. "Od początku roku do 23 lipca 2020 zatrzymaliśmy prawie 37 tys. praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. To prawie 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym" - podał.



"To, czy bezpiecznie dojedziemy do celu w głównej mierze zależy od nas samych. Poprzez naszą postawę za kierownicą przejawiającą się respektowaniem przepisów prawa, a także szacunkiem do innych uczestników ruchu tworzymy kulturę bezpieczeństwa na drogach. Siadając za kierownicą pojazdu pamiętajmy, że odpowiadamy za przewożone osoby oraz inne osoby znajdujące się na drodze" - zaznaczył komisarz.



Zaapelował też do kierowców o bezpieczną, kulturalną i rozważną jazdę każdego dnia - nie tylko w sobotę, gdy obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. "Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, bądźmy zawsze życzliwi. Apel o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego kierujemy również do pozostałych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że dla każdego jest miejsce na drodze" - powiedział.

Ponad 5 tys. skazanych za przestępstwa komunikacyjne

Z kolei mjr. Arleta Pęconek z Centralnego Zarządu Służby Więziennej podkreśliła, że w dniu Bezpiecznego Kierowcy, Służba Więzienna wspólnie z partnerami zewnętrznymi realizuje szereg programów edukacyjnych i resocjalizacyjnych dla skazanych. "W polskich aresztach śledczych i zakładach karnych przebywa 5 233 osób za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - w tym 5 067 skazanych prawomocnym wyrokiem" - powiedziała funkcjonariuszka Służby Więziennej.



"Za jazdę ‘na bani’ karę pozbawienia wolności odbywa - 941 osób. 97 osób odbywa karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami" - podała.



Wskazała, że wśród skazanych odbywających karę pozbawienia wolności jest wielu, którzy popełnili przestępstwa komunikacyjne związane z jazdą pod wpływem alkoholu. "Głównie dla takiej grupy osadzonych organizowane są spotkanie edukacyjne, programy resocjalizacyjne i readaptacyjne oraz terapie - jeżeli skazany jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków" - tłumaczyła mjr. Pęconek.



"Służba Więzienna realizuje również kampanie społeczne skierowane do społeczeństwa. Kampanie te oparte są na świadectwie skazanego, odbywającego karę pozbawienia wolności za wypadek ze skutkiem śmiertelnym" - dodała.



"Dzień Bezpiecznego Kierowcy to doskonały moment refleksji, jak każdy z nas może poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach" - zaznaczyła.