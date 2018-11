Za narażenie trzyletniej córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu odpowie przed sądem Katarzyna M. z Częstochowy. W marcu dziecko kobiety błąkało się na ulicy w koszulce z krótkim rękawem. Dziewczynką zaopiekowali się przechodnie. Sprawą zajmowała się Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe.

Dziecko błąkało się samo na ulicy. Matka odpowie przed sądem / Piotr Bułakowski / RMF FM

Zobacz również: Roczne dziecko samo raczkowało ulicą

Pod koniec marca tego roku 35-letnia Katarzyna M. poszła ze swoją córką do mieszkania znajomej przy ul. Katedralnej w Częstochowie. Razem z kobietą piły alkohol.



W pewnym momencie dziecko wyszło z mieszkania przez nikogo niezatrzymywane.



Widok dziewczynki ubranej w marcu - w koszulkę z krótkim rękawem - wzbudził zainteresowanie przechodniów. Okryli 3-latkę kocem i powiadomili policję.



Przybyli na miejsce policjanci ustalili tożsamość matki dziecka, która po pewnym czasie przybyła na miejsce. Na podstawie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzono u Katarzyny M. prawie 4 promile alkoholu - powiedział Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.



Matka dziewczynki usłyszała zarzut narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kobieta przyznała się do winy i wyjaśniła, że kiedy była u koleżanki, u której piła alkohol, poszła do toalety i wtedy córka wyszła z mieszkania.



Prokurator zastosował wobec kobiety dozór policji. Katarzyna M. nie była do tej pory karana.





(ug)