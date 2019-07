Mowa o najnowocześniejszym urządzeniu przeznaczone do małoinwazyjnego usuwania nowotworów u dzieci. To nóż ultradźwiękowy o nazwie CUSA, którego zakup chce sfinansować Fundacja Tesco w ramach 8. Biegu Charytatywnego, który w Krakowie odbędzie się już 31 sierpnia. CUSA to chirurgiczny, ultradźwiękowy aspirator tkankowy, którego pełna nazwa brzmi Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator. Urządzenie pozwala na mało inwazyjne usuwania zmian patologicznych w narządach tkankowych takich jak mózg, wątroba czy trzustka.

/ materiały prasowe /

Większe możliwości leczenia nowotworów Model aparatu będący na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie pracuje od około 10 lat, wykonał już około 400 zabiegów. Powoli jego możliwości się kończą. Dopóki szpital nie będzie miał nowego urządzenia, stary nóż będzie wykorzystywany tylko do operacji tych pacjentów, u których ukrwienie zmiany patologicznej jest tak duże, że inny rodzaj operacji byłby zbyt niebezpieczny. Nowa CUSA mogłaby służyć również chirurgom do usuwania guzów z wątroby, trzustki czy nerek. Na potrzebę zakupu specjalistycznego urządzenia chcą odpowiedzieć organizatorzy tegorocznego Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco, z którego dochód co roku przekazywany jest na poprawę warunków leczenia i zakup sprzętu medycznego dla małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Naszym celem w tym roku jest zebranie środków na zakup noża ultradźwiękowego o nazwie CUSA - mówi prof. Stanisław Kwiatkowski, kierownik Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Działa on w sposób mało inwazyjny, gdyż oszczędza zdrowe tkanki i naczynia krwionośne otaczające zmianę, którą należy wyciąć. Gdy docieramy do obszaru patologicznego - umówmy się, że będziemy go nazywali guzem - CUSA wysyła wiązkę ultradźwięków, które bombardują guza i doprowadzają do jego rozpadu. Następnie urządzenie wpuszcza strumień soli fizjologicznej

w operowany obszar i rozpoczyna odsysania uzyskanej mazi. Dzięki temu usuwany jest tylko guz zmieszany z solą fizjologiczną, a naczynia krwionośne pozostają nienaruszone. Unikamy powstawania obszarów niedokrwiennych. To ma kolosalne znaczenia dla bezpieczeństwa pacjenta i utrzymania funkcji operowanych narządów. Półtora roku szukaliśmy kogoś, kto zdecydowałby się, żeby naszą dziewczynkę zoperować, bo Wiktoria miała bardzo rozległy guz mózgu, mocno nietypowo umiejscowiony. Lekarze Prokocimia, pan doktor Stanisław Kwiatkowski podjął się tego zadania. Już następnego dnia po operacji Wiktoria z nami zeszła do bloku operacyjnego, żeby osobiście podziękować lekarzem. Nie było żadnych ubytków ani w mowie ani w ruchu, nie zostały uszkodzone żadne żyły. Byliśmy przeszczęśliwi, bo odzyskaliśmy dziecko. A jej stan był bardzo ciężki. Zawsze staramy się wspierać szpital, bo ci ludzi, którzy leczą dzieci - leczą tak na prawdę całe rodziny, to jest inne życie, rodzice zawsze chcieliby dla dziecka jak najlepiej - mówi pani Katarzyna mama Wiktorii. Już połowa zapisanych uczestników 8. Bieg Charytatywny Fundacji Tesco jest okazją do spróbowania swoich sił przez biegaczy zarówno profesjonalnych jak i amatorskich. Jest też świetną okazją do zabawy dla kibicujących im rodzin

i przyjaciół. Wystartować będzie można w biegach: Głównym na dystansie 10 km, Rodzinnym o długości 3,5 km, Biegu na Szpilkach na 100 m i biegach dla dzieci. Swoich sił w biegu będą mogły spróbować również najmłodsze maluchy, dla których zostanie zorganizowany specjalny bieg bobasa. Każdy z pewnością znajdzie coś interesującego dla siebie - w miasteczku biegowym nie zabraknie pokazów, konkursów, degustacji i atrakcji promujących zdrowy tryb życia. Zapisy na bieg prowadzone są w systemie internetowym na stronie www.bieg.fundacjatesco.pl. Tegoroczna edycja Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco cieszy się ogromnym zainteresowaniem biegaczy. W ciągu pierwszych tygodni od rozpoczęcia zapisów mamy już połowę zapisanych

(i opłaconych) uczestników - zachęca Daria Kulińska, prezes zarządu Fundacji Tesco - W tym roku udostępniamy też nowe możliwości osobom, które chcą wesprzeć nasz cel, a z różnych powodów - zdrowotnych, urlopowych, rodzinnych - nie mogą wziąć udziału w biegu. Mogą one zrobić przelew na stronie biegu, który zasili pulę środków zgromadzonych na zakup tego urządzenia. Intensywne działania, mające na celu zdobycie środków niezbędnych do zakupu urządzenia, podejmuje w tym roku również Fundacja "O Zdrowie Dziecka", będąca współorganizatorem biegu. Zapraszając do współpracy różne środowiska, organizacje i osoby prywatne, wskazuje na potrzeby sprzętowe szpitala i promuje cel tegorocznego Biegu Charytatywnego. Uczestnicy Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco co roku pomagają wyposażyć Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie o kolejne niezbędne urządzenie. Bez ich zaangażowania niemożliwe byłoby wyremontowanie oraz doposażenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny różnych oddziałów szpitala, a także zakup Prodrobota, aparatu "Carpe diem" do dializ noworodków i niemowląt oraz karetki neonatologicznej "N". Dzięki siedmiu dotychczasowym edycjom Biegu Charytatywnego Fundacja Tesco przekazała już 1 047 255 zł na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie. W biegach łącznie zaangażowanych było ponad 10 000 biegaczy, którzy przebiegli w sumie 57 154 km.