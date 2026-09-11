Działania służb ws. Zondacrypto. Zabezpieczono sprzęt Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA

Działania służb wobec byłego agenta CBA
„W śledztwie dotyczącym Zondacrypto funkcjonariusze CBZC, działając na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału PZ PK, przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. W toku czynności zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura Ch. i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa” – napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek na portalu X.
Chodziński: Czynność trwała ok. 20 minut
Artur Chodziński odniósł się do sprawy we wpisie na portalu X. Oświadczył, że przekazał w piątek policji przygotowane przez niego wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K.
„Czynność trwała ok. 20 minut. Wszystkie medialne wrzutki o jakichś »trwających przeszukaniach« to oczywiście kłamstwo” – dodał.
Czego dotyczy sprawa?
Według doniesień medialnych Chodziński miał współpracować z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Należąca do Chodzińskiego firma miała wystawić czeskiej spółce Krala faktury na ponad pół miliona złotych.
Według dziennikarskiego śledztwa w zamian Chodziński ujawnił mu m.in. wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał związaną z giełdą aferę i zapewniał, że ma możliwość wpływania na prawicowych urzędników państwowych. Chodziński zaprzecza tym ustaleniom.
Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka (założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto), które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W tej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOl Radosław Piesiewicz.