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Działania służb ws. Zondacrypto. Zabezpieczono sprzęt Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (14:44)

Sprzęt elektroniczny byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Prowadzone przez nich czynności związane są z aferą Zondacrypto. „Przekazałem dzisiaj policji przygotowane przeze mnie wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K. Czynność trwała ok. 20 minut” – napisał Chodziński na platformie X.

Działania służb ws. Zondacrypto. Zabezpieczono sprzęt Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Art Service /PAP

Działania służb wobec byłego agenta CBA

„W śledztwie dotyczącym Zondacrypto funkcjonariusze CBZC, działając na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału PZ PK, przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. W toku czynności zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura Ch. i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa” – napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek na portalu X.

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Chodziński: Czynność trwała ok. 20 minut

Artur Chodziński odniósł się do sprawy we wpisie na portalu X. Oświadczył, że przekazał w piątek policji przygotowane przez niego wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K.

Czynność trwała ok. 20 minut. Wszystkie medialne wrzutki o jakichś »trwających przeszukaniach« to oczywiście kłamstwo” – dodał.

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Czego dotyczy sprawa?

Według doniesień medialnych Chodziński miał współpracować z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Należąca do Chodzińskiego firma miała wystawić czeskiej spółce Krala faktury na ponad pół miliona złotych.

Według dziennikarskiego śledztwa w zamian Chodziński ujawnił mu m.in. wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał związaną z giełdą aferę i zapewniał, że ma możliwość wpływania na prawicowych urzędników państwowych. Chodziński zaprzecza tym ustaleniom.

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka (założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto), które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W tej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOl Radosław Piesiewicz.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: zondacrypto
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