„Dziadzia, idź już na emeryturę”. Przydacz zwrócił się do Tuska

Agresywny mężczyzna zaatakował policjantkę
W piątek stołeczna policja poinformowała na platformie X, że zabezpieczający zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Alei Szucha funkcjonariusze zauważyli w pobliżu mężczyznę, którego nienaturalne zachowanie i nerwowość zwróciły ich uwagę. W pewnym momencie zaczął się on oddalać w kierunku ul. Marszałkowskiej. Policjanci postanowili sprawdzić jego tożsamość. Gdy szli w jego stronę, rzucił się do ucieczki i wbiegł do jednego z budynków przy ul. Marszałkowskiej w pobliżu Alei Szucha i placu Unii Lubelskiej.
„W środku mężczyzna zachował się agresywnie. Zaatakował policjantkę, naruszając nietykalność funkcjonariuszki i doprowadzając u niej do urazu głowy. Ranna policjantka została przewieziona do szpitala, gdzie udzielana jest jej niezbędna pomoc medyczna” – przekazała Komenda Stołeczna Policji. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany, pod kurtką miał nóż.
Tusk o politycznej odpowiedzialności Nawrockiego i Kaczyńskiego
Te doniesienia skomentował premier Donald Tusk. „Mężczyzna z nożem w kieszeni zaatakował policjantkę pilnującą porządku pod Trybunałem Konstytucyjnym. Został zatrzymany i odpowie przed prawem. Polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Karola Nawrockiego i Kaczyńskiego” – stwierdził szef rządu.
„Facet jest premierem i jedyne, co potrafi, to „wina tego, wina tamtego”
Na ten wpis zareagował szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. „Facet od 20 lat jedyne, co potrafi w polityce, to zwalać winę na innych i szczuć. Niewiele więcej ma do zaproponowania Polsce i Polakom. Cokolwiek się stanie, to zawsze wina kogoś innego. Teraz to wina Prezydenta. Wcześniej wina opozycji. Jeszcze wcześniej każdego innego, byle nie jego” – skomentował Przydacz.
„A tymczasem: Paliwo nie jest po 5,19, jak obiecywał. W budżecie dziura i brakuje 270 MILIARDÓW. W szpitalach kolejki. W sądach sprawy ciągną się latami. Ludzie mają poczucie, że sprawy gospodarcze idą w złym kierunku. Samorządy nie dostają w zasadzie nic na infrastrukturę. KPO przeżarte na jachty i swingersów. Gdzie nie spojrzeć, dramat” – stwierdził Przydacz. I dodał: „A facet jest premierem i jedyne, co potrafi to „wina tego, wina tamtego.” Poszczuje Polaków na siebie i cyk na winko z Grasiem albo samolotem do Sopotu”.
„Dziadzia, idź już na emeryturę* i daj Polsce żyć. *Tylko pamiętaj, żeby odpowiadać na pytania prokuratorów” – zakończył swój wpis Przydacz.
Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym
Od kilku tygodni przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przebywają manifestujący - związani m.in. z Ruchem Obrony Granic i klubami „Gazety Polskiej”. Do zgromadzonych regularnie dołączają politycy PiS - m.in. lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.
Do eskalacji manifestacji doszło w środę, kiedy Maciej Berek, który na początku września został wybrany przez Sejm na nowego – ósmego już w tej kadencji Sejmu – sędziego TK, złożył swoje ślubowanie w Sejmie z formułą, że robi to „wobec prezydenta”.
Przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych z policją. Demonstrujący próbowali m.in. blokować wjazd do Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski, który wyszedł do manifestujących, zwrócił się do nich o „nieeskalowanie, o obniżenie emocji”. Z kolei Maciej Berek ocenił w czwartek wieczorem, że „odpowiedzialność osobistą” za środową sytuację przed siedzibą TK ponosi - jak mówił - „sędzia Święczkowski”.
Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w środę, że jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK. Z powodu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę planowaną na czwartek i piątek w Słowenii. Przydacz mówił, że prezydent zrezygnował z wizyty w Słowenii, bo jego obecność w kraju zadziała mitygująco na - jak powiedział - „prawnych bandytów”. Dodał, że jeżeli zajdzie potrzeba, to prezydent będzie się „odwoływał do siły narodu, do siły swoich wyborców”.