„Dziadzia, idź już na emeryturę”. Przydacz zwrócił się do Tuska

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„Facet od 20 lat jedyne, co potrafi w polityce, to zwalać winę na innych i szczuć” – tak słowa Donalda Tuska w sprawie ataku na policjantkę przed Trybunałem Konstytucyjnym skomentował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zaapelował też do premiera, by przeszedł na emeryturę.

Agresywny mężczyzna zaatakował policjantkę

W piątek stołeczna policja poinformowała na platformie X, że zabezpieczający zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Alei Szucha funkcjonariusze zauważyli w pobliżu mężczyznę, którego nienaturalne zachowanie i nerwowość zwróciły ich uwagę. W pewnym momencie zaczął się on oddalać w kierunku ul. Marszałkowskiej. Policjanci postanowili sprawdzić jego tożsamość. Gdy szli w jego stronę, rzucił się do ucieczki i wbiegł do jednego z budynków przy ul. Marszałkowskiej w pobliżu Alei Szucha i placu Unii Lubelskiej.

„W środku mężczyzna zachował się agresywnie. Zaatakował policjantkę, naruszając nietykalność funkcjonariuszki i doprowadzając u niej do urazu głowy. Ranna policjantka została przewieziona do szpitala, gdzie udzielana jest jej niezbędna pomoc medyczna” – przekazała Komenda Stołeczna Policji. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany, pod kurtką miał nóż.

Donald Tusk zapowiada: TK zacznie pracę. „My na pewno nie ustąpimy” Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że Trybunał Konstytucyjny „zacznie swoją pracę w kształcie konstytucyjnym, czy się to komuś podoba, czy nie i będzie wydawał werdykty”. Odnosząc się z kolei do zapowiedzi sobotniej manifestacji pod TK,…

Tusk o politycznej odpowiedzialności Nawrockiego i Kaczyńskiego

Te doniesienia skomentował premier Donald Tusk. „Mężczyzna z nożem w kieszeni zaatakował policjantkę pilnującą porządku pod Trybunałem Konstytucyjnym. Został zatrzymany i odpowie przed prawem. Polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Karola Nawrockiego i Kaczyńskiego” – stwierdził szef rządu.

„Facet jest premierem i jedyne, co potrafi, to „wina tego, wina tamtego”

Na ten wpis zareagował szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. „Facet od 20 lat jedyne, co potrafi w polityce, to zwalać winę na innych i szczuć. Niewiele więcej ma do zaproponowania Polsce i Polakom. Cokolwiek się stanie, to zawsze wina kogoś innego. Teraz to wina Prezydenta. Wcześniej wina opozycji. Jeszcze wcześniej każdego innego, byle nie jego” – skomentował Przydacz.

„A tymczasem: Paliwo nie jest po 5,19, jak obiecywał. W budżecie dziura i brakuje 270 MILIARDÓW. W szpitalach kolejki. W sądach sprawy ciągną się latami. Ludzie mają poczucie, że sprawy gospodarcze idą w złym kierunku. Samorządy nie dostają w zasadzie nic na infrastrukturę. KPO przeżarte na jachty i swingersów. Gdzie nie spojrzeć, dramat” – stwierdził Przydacz. I dodał: „A facet jest premierem i jedyne, co potrafi to „wina tego, wina tamtego.” Poszczuje Polaków na siebie i cyk na winko z Grasiem albo samolotem do Sopotu”.

„Dziadzia, idź już na emeryturę* i daj Polsce żyć. *Tylko pamiętaj, żeby odpowiadać na pytania prokuratorów” – zakończył swój wpis Przydacz.

„Hitler też został wybrany”. Ośmiu sędziów TK żąda przeprosin od Mariusza Błaszczaka Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego poinformowali, że ich pełnomocnik skierował do Mariusza Błaszczaka, szefa klubu parlamentarnego PiS, wezwanie w związku z porównaniem ich wyboru do wyboru Adolfa Hitlera. Sędziowie domagają się od polityka…

Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym

Od kilku tygodni przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przebywają manifestujący - związani m.in. z Ruchem Obrony Granic i klubami „Gazety Polskiej”. Do zgromadzonych regularnie dołączają politycy PiS - m.in. lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Do eskalacji manifestacji doszło w środę, kiedy Maciej Berek, który na początku września został wybrany przez Sejm na nowego – ósmego już w tej kadencji Sejmu – sędziego TK, złożył swoje ślubowanie w Sejmie z formułą, że robi to „wobec prezydenta”.

Przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych z policją. Demonstrujący próbowali m.in. blokować wjazd do Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski, który wyszedł do manifestujących, zwrócił się do nich o „nieeskalowanie, o obniżenie emocji”. Z kolei Maciej Berek ocenił w czwartek wieczorem, że „odpowiedzialność osobistą” za środową sytuację przed siedzibą TK ponosi - jak mówił - „sędzia Święczkowski”.

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w środę, że jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK. Z powodu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę planowaną na czwartek i piątek w Słowenii. Przydacz mówił, że prezydent zrezygnował z wizyty w Słowenii, bo jego obecność w kraju zadziała mitygująco na - jak powiedział - „prawnych bandytów”. Dodał, że jeżeli zajdzie potrzeba, to prezydent będzie się „odwoływał do siły narodu, do siły swoich wyborców”.