Dzieci zniszczonego w wyniku pożaru Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu w Śląskiem wrócą na zajęcia najpóźniej 5 października – poinformowała pełniąca obowiązki dyrektora tej placówki Joanna Kierach.

Ogień pojawił się po godz. 6.30 na poddaszu szkoły, będącej częścią kompleksu, obejmującego również kościół Misjonarzy Oblatów. Ze względu na wczesną porę w budynku nie było jeszcze dzieci, a jedynie troje pracowników. Nikt nie ucierpiał. Trwa szacowanie strat, wiadomo jednak, że są spore.

W najbliższych dniach uczniowie nie będą mieli zajęć, korzystając z tzw. dni dyrektorskich - kilku wolnych dni w roku szkolnym, których termin mogą sami wyznaczać dyrektorzy szkół. Dyrektor Kierach zaznaczyła, że być może dzieci będą nadrabiać stracone dni nauki, przychodząc na zajęcia np. w sobotę.



W efekcie pożaru i akcji gaśniczej zniszczona zostało ok. połowa pomieszczeń, z których korzystała dotąd szkoła. W czwartek i piątek 259 uczniów szkoły nie miało zajęć. Jak zapewniła Joanna Kierach, władze szkoły przy wsparciu lublinieckiego samorządu robią wszystko, aby dzieci mogły jak najszybciej wrócić do nauki. Myślę, że stanie się to najpóźniej w przyszły poniedziałek, 5 października - powiedziała.



Miasto zaproponowało prowadzącemu szkołę stowarzyszeniu nieodpłatne użyczenie nieużywanego obecnie budynku starej, miejskiej szkoły.



Przeprowadziliśmy oględziny, ten budynek oczywiście wymaga pewnych prac remontowych, miasto zadeklarowało pomoc w tym zakresie. Wydaje się jednak, że najszybciej uda nam się powrócić do normalnej pracy, jeśli wykorzystamy te pomieszczenia naszej dotychczasowej siedziby, które nie ucierpiały w wyniku pożaru, oraz parterowe pomieszczenia przedszkola, znajdującego się w innej części tego samego kompleksu, należącego do misjonarzy oblatów - powiedziała Joanna Kierach.



Przedszkolaki miałyby wówczas zajęcia na pierwszym piętrze, a uczniowie na parterze, co spełnia standardy reżimu sanitarnego, koniecznego w związku z trwającą epidemią.



Szkoła ogłosiła zbiórkę

Ludzie bardzo się zmobilizowali i okazują nam wsparcie w tym najtrudniejszym momencie w historii szkoły. Zebrane pieniądze przeznaczymy na jej uruchomienie - zapowiedziała Joanna Kierach.



Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców działa od 20 lat.



Śledztwo ws. pożaru

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu wszczęła już śledztwo w sprawie spowodowania pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach.

Jak poinformował w piątek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek, wstępne oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa nie wskazały śladów podpalenia. Za prawdopodobną przyczynę pożaru na tym etapie śledztwa uznaje się awarię instalacji elektrycznej.