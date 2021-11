Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że przyczyną śmierci dwóch chłopców, którzy zginęli wskutek pożaru domu jednorodzinnego we Włoszczowie, było ostre zatrucie tlenkiem węgla – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Ogień wybuchł w drewnianym, parterowym domu jednorodzinnym przy ulicy Wiśniowej / KWPSP Kielce /

Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że przyczyną zgonu dzieci było ostre zatrucie tlenkiem węgla - przekazał Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Na ciele chłopców biegły stwierdził także poparzenia. Teraz analizowane będą wyniki badań laboratoryjnych.

Prokuratura zabezpieczyła również dokumentację medyczną ze szpitala. Na piątek zaplanowano przesłuchanie rodziców chłopców.



Jednocześnie trwa ustalenie przyczyn pożaru. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie.

Tragiczny pożar w Włoszczowie. Zginęło dwóch chłopców

Do tragedii doszło we środę we Włoszczowie w woj. świętokrzyskim. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godziną 18. Ogień objął część budynku mieszkalnego, jednorodzinnego . Strażacy ewakuowali z niego nieprzytomne rodzeństwo - chłopców w wieku 5 i 6 lat.

Niestety, nie udało się ich uratować. Bracia zmarli w szpitalu.