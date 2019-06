Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało, by przedstawiciele miasta Gdańsk weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte. Poinformował w Warszawie wiceszef MKiDN Jarosław Sellin po spotkaniu z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Miasto zaproponowało, że część terenów Gdańska może być wniesione do powstającej placówki. Sporna pozostaje kwestia specustawy.

