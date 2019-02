"Zakup amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS doprowadzi do wzmocnienia nie tylko potencjału obronnego i bojowego polskiej armii, ale też bezpieczeństwa naszej części Europy i wschodniej flanki NATO" - powiedział o podpisaniu umowy na zakup systemu prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda / PAP/Piotr Nowak /

Polska kupi wyrzutnie HIMARS. Podpisanie umowy już w środę Już za trzy dni polski rząd odpisze z Amerykanami umowę na dostarczenie dla Wojska Polskiego dywizjonu artylerii rakietowej HIMARS. System zapewnia możliwość rażenia celów odległych nawet o 300 km. Za 20 wyrzutni z amunicją zapłacimy 414 mln dolarów. czytaj więcej

Andrzej Duda wspólnie z wiceprezydentem USA Mikiem Pencem, który tuż przed 13 przybył z wizytą do Polski, wziął udział w spotkaniu z polskimi amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Ogromnie się cieszę, że wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych wraz z delegacją w Polsce rozpoczyna się od tego ważnego i symbolicznego wydarzenia - od podpisania porozumienia otwierającego dla Polski zakup systemów artyleryjskich, rakietowych HIMARS, nowoczesnego systemu amerykańskiego, który w ogromnym stopniu doprowadzi do wzmocnienia nie tylko potencjału obronnego Polski, nie tylko potencjału bojowego polskiej armii, ale także przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa naszej części Europy, jako części, a zarazem wschodniej flanki NATO - oświadczył prezydent.

Wierzę w to także, że nadal będziemy rozwijali nasz potencjał wojskowy, że po zakupach systemu obrony Patriot, to kolejny etap rozwoju naszej obrony. Wierzę w to, że będziemy realizowali dalsze zakupy, wierzę w to, że będziemy kupowali kolejne tak bardzo ważne elementy uzbrojenia, oznaczające rzeczywiście modernizację i odnowę infrastrukturalną naszej armii - myślę, o śmigłowcach, myślę o kolejnych samolotach - i myśliwskich, i transportowych. Myślę o tym wszystkim, co tak ważne na współczesnym polu walki, do zapewnienia sprawności służby żołnierzy i możliwości rzeczywistej obrony terytorium - powiedział prezydent.



Podkreślał wspólną obecność żołnierzy polskich i amerykańskich na "polskiej ziemi". Dziękował żołnierzom za ich obecność w Polsce. Ta wasza obecność dosłownie dzisiaj, tutaj, pokazuje doskonałą jakość sojuszu polsko-amerykańskiego - powiedział Andrzej Duda.



Dodał, że obecność wiceprezydenta USA w Warszawie pokazuje doskonałą jakość "naszej współpracy politycznej". Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wizyta przełoży się także na efekty gospodarcze, oraz na pogłębienie więzi politycznych z Polską i Europą Środkową.



Andrzej Duda podkreślił, że najpóźniej do 2030 roku budżet Polski na obronność ma wzrosnąć do 2,5 proc. PKB. Zapewnił, że Polska jest wiarygodnym członkiem NATO, który realizuje swoje zobowiązania.



God bless Poland and God bless America, Boże błogosław Polskę i Boże błogosław Amerykę - zakończył prezydent.