Dominikanin, teolog i pisarz ojciec Jacek Salij został odznaczony przez prezydenta Orderem Orła Białego. Andrzej Duda, podczas uroczystości w Belwederze, wyróżnił też Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski satyryka Jana Pietrzaka oraz ks. Jana Sikorskiego. "Niepodległość nie jest dana raz na zawsze; niepodległość trzeba pielęgnować; o suwerenności trzeba pamiętać" - powiedział Andrzej Duda podczas wydarzenia.

Prezydent Polski, Andrzej Duda. / Leszek Szymański / PAP

Ojciec Jacek Salij został odznaczony Orderem Orła Białego w "uznaniu zasług znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za odważne i ofiarne niesienie posługi kapłańskiej w PRL, za wspieranie dążeń wolnościowych i wytrwałe formowanie sumień w duchu wartości chrześcijańskich, za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze".

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej oraz za osiągnięcia w twórczości artystycznej i kształtowanie postaw patriotycznych odznaczony został Jan Pietrzak - artysta estradowy, aktor, piosenkarz, publicysta i satyryk.

Odznaczony również Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski został ks. Jan Sikorski. Wyróżnienie przyznano w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, za zaangażowanie w dzieło opieki duszpasterskiej nad więźniami w Polsce oraz za działalność społeczną.

"Rzeczpospolita jest zróżnicowana"

Nie ma w państwa życiu i dorobku jakiegoś jednego wydarzenia, za które to odznaczenie jest wręczane. To jest w jakimś sensie suma dotychczasowych dokonań i postawy z punktu widzenia Rzeczpospolitej. Przez państwa życie i działalność zawodową, społeczną pokazuje jak bardzo Rzeczpospolita w swoich różnych przejawach działania jest zróżnicowana. Od kwestii duchowych, budowania postaw moralnych, etycznych, przez rozwój kulturalny, poprzez naukę, poprzez rozwój gospodarczy Polski, poprzez dbałość o sprawy państwowe. Skończywszy wreszcie na walce o wolną, suwerenną niepodległą Polskę na edukacji - mówił prezydent podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która odbyła się w Belwederze.

Prezydent zwrócił szczególną uwagę na odznaczenie Orderem Orła Białego dominikanina Jacka Salija. Jest to człowiek, który niezwykle ważne, filozoficzne prawdy wiary i nauki Kościoła katolickiego potrafił i potrafi przekazać w sposób bardzo przystępny. Potrafi opowiadać św. Tomasza zwykłym językiem. Potrafi mówić do zwykłego człowieka, żeby zrozumiał. Potrafi mówić tak nawet o najtrudniejszych sprawach, jak kwestia ochrony życia, często najbardziej dramatycznych decyzji jakie trzeba w życiu podejmować. (...) Nie znieważa przy tym nikogo - podkreślił prezydent.

"Suwerenna i niepodległa"

Kiedy Rzeczpospolita (...) jest wolna, rzeczywiście suwerenna i niepodległa - to największa służba, jaką można dla niej czynić to między innymi jest (...) kształtowanie postaw. Takich, które będą umiały ją utrzymać; takich, które będą umiały ją rozwijać we właściwym kierunku; takich, które będą powodowały, że także i kolejne młode pokolenia będą o Polsce pamiętały i o swoim obowiązku - powiedział Andrzej Duda.

Jak wskazał prezydent, gdyby dzisiaj mogło do nas przemówić z zaświatów wielu bohaterów niepodległości, "tych, którzy ginęli na różnych frontach, po to, by odzyskać wolną, suwerenną i nieodległą Polskę, to wielu postaw nie byliby w stanie zrozumieć".

Przez to, że poczucie, w jakimś sensie zagrożenia niebytem własnej ojczyzny, kiedy się ją rzeczywiście ma - zanika, nie myśli się o tym w ogóle. Po prostu jest. A niepodległość nie jest dana raz na zawsze. A niepodległość trzeba pielęgnować. O suwerenności trzeba pamiętać. Trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym - podkreślił Duda.