Jeżeli będzie taka możliwość, spotkam się towarzysko z Donaldem Trumpem - powiedział przed odlotem do Stanów Zjednoczonych Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że Polsce zależy na relacjach ze wszystkimi, którzy w Ameryce podejmują decyzje.

Prezydent Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

Andrzej Duda udał się we wtorek do Stanów Zjednoczonych. Prezydentowi towarzyszy pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

W Nowym Jorku, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaplanowano spotkania polskiego prezydenta z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dennisem Francisem oraz przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Paulą Narvaez.

Jak zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak, tematami spotkań będą głównie bieżące problemy, czyli sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie - rosyjska inwazja na Ukrainę, a także sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Niewykluczone również, że głowa państwa spotka się w Ameryce z Donaldem Trumpem. Jeżeli będzie taka możliwość, bo to też zależy od kalendarza, spotkam się towarzysko z panem prezydentem Donaldem Trumpem - przyznał przed odlotem do USA. Wstępne takie ustalenie w Nowym Jorku rzeczywiście było, ale to wszystko zależy od możliwości, jakie będą w danym momencie - dodał.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że mowa o człowieku, który przez cztery lata był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dobrze się znamy; nie jest dla mnie żadną nową sytuacją spotykanie się z moimi przyjaciółmi, którzy pełnili urzędy prezydenta i z którymi prowadziłem polskie sprawy na arenie międzynarodowej - zaznaczył.

Drugi przystanek - Kanada

Drugim przystankiem wizyty Andrzeja Dudy będzie Kanada. Będzie to druga wizyta głowy państwa w tym kraju.

Pierwszy raz urzędujący prezydent Polski odwiedzi zachodnią część Kanady. Będą to dwie prowincje: Kolumbia Brytyjska oraz Alberta - przekazał Mieszko Pawlak. Zaznaczył, że relacje transatlantyckie to nie tylko te z USA, ale także te Kanadą. Cieszymy się, że prezydent tą wizytą przyczyni się do pogłębienia tych relacji, bo jest to jeden z priorytetów Polski na prezydencję w Radzie UE w pierwszej połowie przyszłego roku - dodał.

Jednym z punktów programu będzie wizyta w kanadyjskiej bazie marynarki wojennej w Esquimalt. Tam polski prezydent spotka się z premierem Kanady Justinem Trudeau. Jak zapowiedział szef BPM, głównym tematem rozmowy przywódców będzie bezpieczeństwo.

Kancelaria kanadyjskiego premiera zapowiedziała z kolei, że rozmowy Andrzeja Dudy i Justina Trudeau będą poświęcone także dwustronnej współpracy z kwestiach takich jak bezpieczeństwo energetyczne i produkcja czystej energii. "Kanada i Polska są dobrymi przyjaciółmi i wiernymi sojusznikami. Oczekuję pogłębienia współpracy między naszymi krajami. Razem będziemy bronić pokoju i bezpieczeństwa w ramach sojuszu NATO, pozostajemy zdecydowani we wsparciu Ukrainy, będziemy też tworzyć dobre miejsca pracy i możliwości dla mieszkańców Kanady i Polski" - powiedział, cytowany w komunikacie, szef kanadyjskiego rządu.

Szef BPM przekazał, że w Kanadzie polski prezydent weźmie także udział w konwencji wodorowej. Kanada i Polska są bardzo zainteresowane rozwijaniem energetyki wodorowej. To okazja, żeby zacieśnić współpracę biznesową między firmami kanadyjskimi i polskimi w tej dziedzinie - powiedział Mieszko Pawlak.

Obok bezpieczeństwa i energetyki, trzecim komponentem wizyty będą spotkania z Polonią w Vancouver i Edmonton. Jak wskazywał szef BPM, szacuje się, że w Kanadzie żyje około milion osób polskiego pochodzenia.