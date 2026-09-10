Duda reaguje na słowa Korzeniowskiego. „Uciekł się do oszerstw”

RMF24

Andrzej Duda w stanowczy sposób zareagował na słowa Roberta Korzeniowskiego, który sugerował, że b. prezydent naciskał na poprzedniego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego, by zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelował do b. mistrza olimpijskiego o „opamiętanie”.

Robert Korzeniowski stwierdził, że część głosów oddanych za Piesiewiczem było efektem rekomendacji, jaką złożył Andrzej Krasiński. Ten - według Korzeniowskiego - miał ustąpić pod naciskiem ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy oraz Jacka Sasina.

W czwartek wieczorem były prezydent zareagował na te słowa. W opublikowanym na X-ie wpisie Duda zarzucił kłamstwo byłemu mistrzowi olimpijskiemu, który zapowiedział, że będzie kandydował na prezesa PKOI. Obecny - Radosław Piesiewicz- aktualnie przebywa w areszcie, gdzie trafił w związku z aferą Zondacrypto. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma się zebrać 14 grudnia. To wtedy ma się też rozstrzygnąć przyszłość w tej instytucji Piesiewicza.

Prezes PKOl zostanie odwołany? Korzeniowski stawia sprawę jasno 14 września odbędą się obrady zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednym z powodów zwołania tego spotkania jest sprawa zwolnienia Radosława Piesiewicza z roli prezesa PKOl, który obecnie przebywa w areszcie. Usłyszał on zarzuty w śledztwie…

„Z przykrością stwierdzam, że w swojej walce o stanowisko przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego pan Robert Korzeniowski uciekł się do oszczerstw, na które po prostu nie można nie zareagować” - napisał Andrzeja Duda, przywołując jego wypowiedzi na ten rzekomych nacisków, jakie b. prezydent miał wywierać na poprzedniku obecnego prezesa PKOI.

„To stwierdzenie - kontynuował - jest po prostu fałszywe i całkowicie zniekształca prawdę” - dodał.

Podkreślił także, że cenił zmarłego byłego prezydenta PKOl - Andrzeja Kraśnickiego jako bliskiego przyjaciela. „Zawsze doceniałem i publicznie uznawałem jego nieustanną pracę na rzecz Polski, Rodziny Olimpijskiej i polskiego sportu. Nie tylko nigdy nie namawiałem prezydenta Kraśnickiego do wycofania się z ubiegania się o kolejną kadencję na czele PKOl, ale wręcz przeciwnie – byłem głęboko przekonany, że powinien kandydować” - wskazał.

„Prezydent Kraśnicki poinformował mnie osobiście o swojej decyzji o ustąpieniu – obecności świadków – i byłem naprawdę zaskoczony tą decyzją. Ostatecznie pan Radosław Piesiewicz wygrał wybory na prezydenta PKOl. Nikt, w tym sam prezydent Kraśnicki, nigdy nie kwestionował przebiegu ani wyniku tego głosowania” - zaznaczył Andrzej Duda.

Były prezydent wezwał Roberta Korzeniowskiego, by ten „odzyskał rozsądek i zaprzestał tych oszczerstw i politycznych gierek”.