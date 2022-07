To była bardzo konkretna rozmowa na temat ważnych polskich spraw, kwestii związanych z bezpieczeństwem i sytuacją militarną Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak podkreślił, atmosfera spotkania była "propaństwowa i merytoryczna".

Andrzej Duda / Piotr Nowak / PAP

Rada Bezpieczeństwa Narodowego zebrała się w poniedziałek o godz. 13, by omówić postanowienia szczytu NATO w Madrycie i bieżącą sytuacje na Ukrainie. Część posiedzenia miała charakter niejawny.

Po posiedzeniu prezydent poinformował w oświadczeniu dla mediów, że zdał relacje z przebiegu ubiegłotygodniowego szczytu NATO w Madrycie, szczegółowo ze wszystkich podjętych postanowień, a także z rozmów kuluarowych, jakie prowadził i atmosfery towarzyszącej szczytowi.

Głos podczas posiedzenia RBN - relacjonował prezydent - zabrał m.in. wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, który również uczestniczył w madryckim szczycie NATO. Wypowiadał się również pan premier Mateusz Morawiecki, bardzo ważnym elementem tej debaty, poza tymi informacjami, które przedstawiłem i które przedstawili też przedstawiciele rządu, były również wypowiedzi i pytania, zgłoszone przez pozostałych uczestników posiedzenia RBN, przez przedstawicieli opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej - powiedział. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania - zaznaczył prezydent.

Podkreślił bardzo dobrą atmosferę spotkania, "bardzo propaństwową i merytoryczną". To nie była żadna polityczna debata, to była bardzo konkretna rozmowa na temat ważnych polskich spraw, bardzo konkretnych kwestii związanych z bezpieczeństwem, z sytuacją militarną Polski w kontekście postanowień szczytu NATO, w kontekście obecności sojuszniczej w naszym kraju i na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak również planów - powiedział Duda.

Zaznaczył że podczas posiedzenia RBN pojawił się szereg ciekawych propozycji na przyszłość "zgłaszanych przez przedstawicieli zwłaszcza stronnictw parlamentarnych, opozycyjnych, jak i pozaparlamentarnych". Ocenił, że była to ciekawa debata, dziękował także uczestnikom za poważne i propaństwowe podejście do poniedziałkowego spotkania.

Myślę, że śmiało mogę powiedzieć wszystkim moim rodakom - politycy ze wszystkich stron sceny politycznej do kwestii bezpieczeństwa Polski podchodzą absolutnie ponad wszelkimi podziałami, bardzo poważnie - powiedział prezydent.

Podkreślił, że bezpieczeństwo jest tym elementem, dbałość o który jest niezmienna niezależnie od tego, kto w danym momencie sprawuje władzę.

Szczyt w Madrycie

Nawiązując do madryckiego szczytu NATO prezydent wyraził przekonanie, że te podjęte tam decyzje, zwłaszcza ta dotycząca stałej obecności wysuniętego dowództwa V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych u nas" bardzo wzmacniają bezpieczeństwo Polski. Zaznaczył, że ta obecność sojusznicza ma fundamentalne znaczenie do momentu, kiedy Polska zrealizuje program modernizacji armii i jej wzmocnienia pod względem infrastruktury i liczby żołnierzy.

Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie przywódcy NATO przyjęli nową koncepcję strategiczną; uznali w niej, że Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. NATO zdecydowało także o wzmocnieniu wschodniej flanki oraz o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa. Prezydent USA Joe Biden oświadczył w Madrycie, że w Polsce powstanie stałe dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA.

Od jesieni 2020 r. w Poznaniu działa wysunięte stanowisko dowodzenia tego związku, które koordynuje działania sił lądowych USA w Europie. Na początku marca, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, Amerykanie zapowiedzieli przeniesienie stałego dowództwa V Korpusu z USA do Europy i przerzucenie z Fort Knox do Niemiec i Polski kolejnych 300 wojskowych.

RBN to organ doradczy prezydenta, w którego skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie lub przewodniczący ich klubów i kół, szef Kancelarii Prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest sekretarzem Rady. Prezydent może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, jeśli uzna to za wskazane.

Poprzednie posiedzenie RBN odbyło się pod koniec marca; było poświęcone sytuacji na Ukrainie.