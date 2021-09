Lubelskie MPK odrestaurowało kolejny, zabytkowy pojazd. Tym razem to trolejbus Skoda 9 Tr. Pojazd zachwyca swoim wyglądem, jest sprawny i został już zarejestrowany jako pojazd zabytkowy. To już kolejny odrestaurowany pojazd zabytkowy po Jelczu, nazwanym "Gutek" oraz po trolejbusie Ził, zwanym "Ziutkiem".

Odrestaurowany trolejbus / MPK Lublin / Materiały prasowe

Odrestaurowany trolejbus na razie nie ma jeszcze swojego imienia, ale prawdopodobnie w przyszłości będzie takie nadane.

To nie jest egzemplarz, który jeździł kiedyś po Lublinie. Z tamtych żaden się bowiem nie zachował Jest to to jednak identyczny model. Udało się go kupić w Równym na Ukrainie w 2014 roku. Woził pasażerów do końca 2013 roku. Na Ukrainę trolejbus trafił z czeskiej Opawy, gdy miał 16 lat. Przez 4 lata trwała jego renowacja w warsztatach MPK Lublin. Dzięki pracy mechaników i lakierników, udało się przywrócić jego dawną świetność.

Według dokumentów, Skoda ma 41 lat - została wyprodukowana w Czechosłowacji w 1980 roku. Trolejbus ma 11 metrów długości, może pomieścić ok. 100 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. Trolejbus jest czerwony z kremowymi elementami i zachwyca swoim wyglądem. Został już zarejestrowany jako pojazd zabytkowy.

Skoda będzie służyła w Lublinie jako atrakcja turystyczna, w najbliższych dniach pojawi się m.in. na Pikniku Komunikacyjnym organizowanym w ramach obchodów ETZT. W przyszłym roku będzie pewno jeździł na wakacyjnej linii turystycznej.

W przeszłości trolejbusy marki Skoda jeździły w Lublinie, pierwsze modele zaczęły jeździć w naszym mieście w 1955 r. Zabytkowe, już odrestaurowane trolejbusy marki Skoda, posiadają: Gdynia, gdzie również jeżdżą trolejbusy oraz Pilzno, Pardubice i Praga w Czechach.