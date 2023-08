Polska i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisały trzy porozumienia, które dotyczą m.in. udziału Polaka w misji kosmicznej na orbitę oraz staży polskich absolwentów w ESA - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Polska zwiększa swoją aktywność w kosmosie - dodał. Największe szanse na to, by polecieć na orbitę, ma Sławosz Uznański.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda / Tomasz Gzell / PAP

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher podpisali we wtorek trzy porozumienia związane z rozwojem polskiej branży kosmicznej.

Buda o drugim Polaku w kosmosie

Polska zwiększa swoją aktywność w kosmosie - powiedział Buda. Jak dodał, trzy porozumienia dotyczą udziału drugiego Polaka w kosmosie, staży polskich absolwentów w ESA oraz rozwoju polskich technologii kosmicznych.

Chcielibyśmy być liderami albo współuczestnikami tego, co najważniejsze dzieje się w przestrzeni kosmicznej. Dzisiaj trzy porozumienia, które mamy już podpisane. Po pierwsze o misji naszego astronauty Polaka - co do osoby wszystko jeszcze przed nami. Mamy kandydata, ale on musi przejść testy, musi przejść akceptację. Tutaj nie chcemy jeszcze zapeszać - powiedział Buda.

Jak podał resort, porozumienie to zakłada, że Polak będzie testował najbardziej zaawansowane technologie polskich firm, realizował eksperymenty i program edukacyjny dla uczniów.

O tym, że Amerykanie chcą, by Sławosz Uznański wziął udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, mówił na początku czerwca dziennikarzowi RMF FM - szef NASA Bill Nelson.

Koniec przyszłego roku to najbardziej prawdopodobny termin startu misji z udziałem polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną - zapowiedział w rozmowie z RMF FM prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna. Największe szanse na to, by polecieć na orbitę, ma doktor Sławosz Uznański. Jego kandydatura czeka na zatwierdzenie.

Dwa pozostałe porozumienia dotyczą: staży polskich absolwentów w ESA, gdzie będą mieli oni możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju polskich technologii kosmicznych.

400 firm w branży

Chcielibyśmy, aby przemysł kosmiczny w Polsce, który już dzisiaj dość dobrze funkcjonuje - mamy 400 firm, które dzisiaj w tej branży działają - ażeby one, często te, które są jeszcze dzisiaj start-upami, poprzez te umowy i współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną nabrały dynamiki, żeby weszły na wyższy poziom i uczestniczyły w tworzeniu najwyższych technologii - wskazał Buda.

Dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher wskazał, że "Polska wykonała ogromną pracę przygotowując porozumienia" i "staje się krajem inwestującym w badania kosmiczne".

Ocenił, że to działania zarówno na poziomie krajowym i globalnym. Polska myśli o przyszłości w kosmosie - powiedział.

Według MRiT sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych obszarów nowoczesnej gospodarki. Obecnie polski sektor kosmiczny to ok. 400 podmiotów - firm i instytutów, które zatrudniają ok. 12 tys. osób.