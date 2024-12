Dzisiaj drugi dzień próbnych matur. O godz. 9:00 uczniowie zmierzą się z matematyką na poziomie podstawowym, a o godz. 14:00 - z łaciną i kulturą antyczną oraz językami mniejszości narodowych. Na stronie RMF24.pl opublikujemy arkusze próbnych matur.

Lekcja matematyki - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Próbne matury, organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, rozpoczęły się wczoraj od egzaminu na poziomie podstawowym z języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego) .

Matematyka i łacina na próbnej maturze

Dzisiaj o godz. 9:00 rozpocznie się próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języków mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

Pozostałe terminy próbnych matur:

9 grudnia - poniedziałek: godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy), godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony);

10 grudnia - wtorek: godz. 9:00 - biologia, godz. 14:00 - informatyka, filozofia;

11 grudnia - środa: godz. 9:00 - geografia, godz. 14:00 - język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom dwujęzyczny);

12 grudnia - czwartek: godz. 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - historia;

13 grudnia - piątek: godz. 9:00 - język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - fizyka;

16 grudnia - poniedziałek: godz. 9:00 - chemia; godz. 14:00 - wiedza o społeczeństwie;

17 grudnia - wtorek: godz. 9:00 - język polski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - historia muzyki i historia sztuki.

Próbne matury organizowane przez CKE służą głównie temu, aby uczeń miał możliwość sprawdzenia nie tylko swojej wiedzy, ale także tego, czy prawidłowo "rozkłada" czas na poszczególne zadania i czy się w nim mieści.

Przypomnijmy, że egzamin z języka polskiego trwa 240 min, z matematyki - 180 min, a np. z języka obcego - 120 min.

Matury w maju 2025 r.

Rozpoczęta wczoraj seria egzaminów to próba generalna przed właściwym egzaminem dojrzałości, który odbędzie się w maju 2025 roku.

W 2025 roku absolwent szkoły średniej musi obowiązkowo przystąpić do matur pisemnych (na poziomie podstawowym) z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Oprócz tego maturzysta musi przystąpić także do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także do dwóch egzaminów w części ustnej - języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.