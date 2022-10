Powstanie druga linia kolejki linowej "Elka" w Parku Śląskim w Chorzowie. Na pierwszej, działającej obecnie linii, wagoniki i kanapy kursują między Stadionem Śląskim a Wesołym Miasteczkiem. Dziś podpisana została umowa na budowę drugiego odcinka, który połączy wesołe miasteczko z Planetarium Śląskim.

Nowa linia "Elki" będzie miała 1850 metrów długości. Będzie na niej 30 czteroosobowych krzesełek i 15 gondoli. Plan jest taki, że w przyszłym roku użytkownicy parku, użytkownicy "Elki" będą mogli skorzystać z tej linii - mówi Paweł Bilangowski, prezes Parku Śląskiego. Trasa będzie poprowadzona nad Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Podróżni będą mogli zobaczyć mieszkające tam zwierzęta z wysokości od kilku do nawet 20 metrów. Budowa ma kosztować 85 mln zł.

"Będziemy grymasić w tym zakresie"

Z umiarkowanym optymizmem do inwestycji podchodzi Adam Rostański, prof. Uniwersytetu Śląskiego i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Parku Śląskiego.

Ostrożnie podchodzimy do tego zagadnienia ze względu na to, co przyrodzie przyniesie ta inwestycja. Faktycznie jest to niskoemisyjny sposób transportu i tradycyjnie tutaj był, ale będziemy się przyglądać temu, jak postawienie tej trasy wpłynie na różnorodność biologiczną parku ­- mówi prof. Adam Rostański. Zaznacza, że na teren parku musi wjechać ciężki sprzęt. Trzeba poszerzyć korytarz kolejki kosztem zieleni, która tutaj jest. Jak zwykle będziemy grymasić w tym zakresie, ale nie dlatego, żeby grymasić, tylko żeby jak najwięcej cennej przyrody zachować ­- podkreśla Rostański.

O "Elce"

Kolejka linowa Elka ma 55 lat. W swojej pierwotnej formie miała trzy odcinki, tworzące w Parku Śląskim trójkąt. Przejazd na podwójnych krzesełkach całą trasą o długości 6 km zajmował około godziny. Kolejka w tej formie działała do sezonu 2005.

W kwietniu 2006 r. nie uruchomiono Elki ze względu na zły stan techniczny. Przerwa w jej działaniu trwała od 2006 r. do 2013 r. Starą kolejkę zdemontowano i zbudowano od podstaw jeden odcinek - od Stadionu Śląskiego do Wesołego Miasteczka. Jego długość to 2185 metrów w linii prostej. Po odtworzeniu drugiej nitki w planach jest także budowa połączenia między Planetarium Śląskim a Stadionem Śląskim.