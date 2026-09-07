Dofinansowanie do okularów i soczewek. Kto może dostać pieniądze?

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Dofinansowanie do okularów i soczewek w 2026 roku może pochodzić z dwóch źródeł: Narodowego Funduszu Zdrowia albo od pracodawcy. Zasady są jednak różne. NFZ refunduje przede wszystkim soczewki okularowe, a nie oprawki. Pracodawca może natomiast zapewnić okulary lub soczewki kontaktowe pracownikowi, któremu lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie przy pracy z monitorem.

Dofinansowanie okularów z NFZ w 2026 roku

Refundacja NFZ obejmuje przede wszystkim soczewki okularowe, a nie oprawki. Wysokość wsparcia zależy od wieku pacjenta i rodzaju wady wzroku.

Limity refundacji NFZ:

25 zł za soczewkę – przy wadzie do ±6 dioptrii i cylindrze do ±2 dioptrii,

100 zł za soczewkę – przy większej wadzie lub astygmatyzmie,

350 zł za soczewkę – przy wadzie od ±10 dioptrii.



Dzieci do 18. roku życia mogą otrzymać refundację bez udziału własnego, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Dorośli mogą korzystać z refundacji co dwa lata, przy czym obowiązuje ich udział własny wynoszący 10 albo 30 proc., zależnie od rodzaju soczewek.

Refundacja soczewek kontaktowych

NFZ finansuje także wybrane soczewki kontaktowe. Wsparcie wynosi:

do 600 zł na soczewki twarde, hybrydowe lub miniskleralne,

do 150 zł na soczewki miękkie.

Refundacja przysługuje m.in. osobom ze stożkiem rogówki, anizometropią powyżej czterech dioptrii albo afakią. Zwykle można z niej skorzystać raz w roku, a udział własny pacjenta wynosi 10 proc.

Jak uzyskać refundację z NFZ?

Najpierw trzeba udać się do okulisty uprawnionego do wystawienia zlecenia. Następnie zlecenie realizuje optyk mający umowę z NFZ. Fundusz nie refunduje zakupu oprawek, a dopłata jest odliczana od ceny soczewek okularowych lub kontaktowych.

Dofinansowanie okularów od pracodawcy

Pracodawca musi zapewnić okulary albo soczewki kontaktowe pracownikowi, który:

korzysta z monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego czasu pracy,

otrzymał od lekarza medycyny pracy zalecenie stosowania korekcji wzroku.

Przepisy nie określają jednej, minimalnej kwoty refundacji. Jej wysokość ustala pracodawca w regulaminie lub zarządzeniu. Kwota powinna jednak pozwalać na zakup podstawowych okularów albo soczewek zgodnych z zaleceniem lekarza.

Aby otrzymać zwrot, pracownik zwykle musi przedstawić zaświadczenie lekarza medycyny pracy, imienną fakturę oraz wniosek o refundację. Częstotliwość wsparcia nie powinna być ograniczana, jeśli lekarz stwierdził konieczność wymiany korekcji z powodu pogorszenia wzroku.

Na co zwrócić uwagę?

Nie istnieje powszechne świadczenie „800 plus na okulary” ani „1050 plus na soczewki”. Są to jedynie przykładowe, maksymalne sumy wynikające z połączenia refundacji NFZ i dofinansowania pracodawcy. Każdy przypadek należy rozpatrywać osobno.