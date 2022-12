Specjalny dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy służb mundurowych ze stażem pracy minimum 15 lat - to główne ustalenie po poniedziałkowych rozmowach związków zawodowych z przedstawicielami MSWiA. Rozwiązania mają powstrzymać zapowiadaną potężną falę odejść na emeryturę w przyszłym roku.

/ Wojtek Jargiło / PAP

Funkcjonariusze z 15-letnim stażem dostaną 5 procent uposażenia. Ten dodatek każdego roku będzie rósł o 1 punkt procentowy do osiągnięcia 15 procent.

Uzbierana suma wliczy się do emerytury po przesłużeniu 32 lat.

Ten dodatek nie wyklucza otrzymywania tak zwanego "dziadkowego" w wysokości półtora tysiąca złotych oraz dwóch i pół tysiąca złotych po 25 i 28 i pół latach służby.

Dodatkowo podczas poniedziałkowego spotkania ustalono 450 złotych dodatku granicznego dla Straży Granicznej. Do sześciu procent z jednego procenta zwiększono dodatek terenowy dla policjantów.

Uzgodniono również, że dodatek stołeczny w kwocie 550 złotych obejmie - poza policjantami - pozostałych funkcjonariuszy podległych MSWiA.

Przyszłoroczny fundusz nagród w służbach wzrośnie dodatkowo o 30 milionów złotych.

Strony poniedziałkowego spotkania zaapelowały do funkcjonariuszy o wycofywanie wniosków emerytalnych. Szef MSWiA poleci komendantom, by było to możliwe bez żadnych konsekwencji.

Komunikat MSWiA

"Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na dodatek graniczny oraz świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby. Związki zawodowe wynegocjowały m.in. dodatek graniczny w wysokości 450 zł brutto oraz zwiększenie do 6 proc. dodatku terenowego dla policjantów. Ponadto fundusz nagród w przyszłym roku dla czterech służb MSWiA zostanie zwiększony o 30 mln zł" - przekazało w poniedziałek MSWiA.

Rozwiązania wypracowane podczas poniedziałkowego spotkania w MSWiA mają wejść w życie 1 marca 2023 roku.

"Szczegóły dotyczące wydatkowania nowych, wynegocjowanych przez związki zawodowe środków omówiono ze stroną społeczną. Od 2023 r. wszyscy funkcjonariusze z 15-letnim stażem służby będą otrzymywali specjalne świadczenie motywacyjne, które będzie rozpoczynało się od 5 proc. W przypadku wysługi powyżej 32 lat, kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej" - czytamy w komunikacie MSWiA.

Funkcjonariuszom przyznano dodatek graniczny w wysokości 450 zł brutto. Resort szacuje, że dodatkiem objętych zostanie 6,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dodatkowe 30 mln zł trafi na fundusz nagród dla służb podległych MSWiA w 2023 roku. O 6 proc. większy będzie dodatek terenowy dla policjantów.

"W poniedziałkowym spotkaniu wzięli udział: minister Mariusz Kamiński; wiceminister Maciej Wąsik; przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski; przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa; przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz; przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian" Łukasz Kunek oraz członek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Sławomir Koniuszy" - zaznacza MSWiA.