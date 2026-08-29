Do niedawna była symbolem ogrodów przyjaznych owadom. Ciemna strona motylego krzewu

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Budleja Davida, znana jako motyli krzew, jeszcze niedawno była symbolem ogrodów przyjaznych owadom. Dziś coraz częściej budzi kontrowersje – w Szwajcarii jej uprawa została zakazana, ale w Polsce popularność tej rośliny nie słabnie. Eksperci ostrzegają przed jej negatywnym wpływem na środowisko.

Budleja Davida, czyli popularny motyli krzew, od lat zdobi ogrody w całej Polsce. Jej długie, barwne kwiatostany przyciągają motyle i cieszą oko ogrodników. Roślina ta jest wyjątkowo odporna – świetnie znosi suszę, słabe gleby i zanieczyszczenie powietrza, co czyni ją łatwą w uprawie zarówno w prywatnych ogrodach, jak i w przestrzeni publicznej.

Jednak za pięknym wyglądem kryje się druga, mniej znana strona medalu. Coraz więcej krajów Europy Zachodniej, w tym Szwajcaria, uznaje budleję za gatunek inwazyjny. Zakazano jej sprzedaży i uprawy, ponieważ zagraża lokalnym ekosystemom.

Dlaczego budleja jest niebezpieczna?

Budleja Davida produkuje ogromne ilości lekkich nasion, które wiatr roznosi na duże odległości. Roślina szybko kolonizuje nowe tereny – od nasypów kolejowych po szczeliny w murach i chodnikach. Problem polega na tym, że wypiera rodzime gatunki roślin, ograniczając bioróżnorodność i zaburzając równowagę ekologiczną.

Co więcej, choć motyli krzew przyciąga dorosłe motyle, nie wspiera ich pełnego cyklu życia. Brakuje na nim śladów żerowania gąsienic, które do rozwoju potrzebują innych, rodzimych roślin. W efekcie budleja działa jak „ekologiczna pułapka” – wabi owady, ale nie zapewnia im warunków do rozmnażania.

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Polska: moda na budleję trwa

W Polsce budleja Davida nie znajduje się na oficjalnej liście gatunków inwazyjnych objętych zakazem. Można ją legalnie kupować i sadzić w ogrodach, a jej popularność wciąż rośnie. Wielu właścicieli posesji ceni ją za efektowny wygląd i łatwość uprawy.

Specjaliści jednak ostrzegają przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się tej rośliny. Jeden krzew potrafi wyprodukować tysiące nasion, które mogą zagrażać rodzimym gatunkom. Eksperci zalecają, by osoby uprawiające budleję regularnie usuwały przekwitłe kwiatostany, zanim wytworzą nasiona.

Co zamiast budleji? Postaw na rodzime gatunki

Zamiast stawiać na budleję, eksperci rekomendują sadzenie w ogrodach rodzimych gatunków roślin, które nie tylko przyciągają motyle, ale również wspierają ich rozwój na każdym etapie życia. Pokrzywa, szczaw, dzikie trawy czy tarnina to rośliny niezbędne dla gąsienic wielu gatunków motyli.

Warto więc zastanowić się dwa razy, zanim zdecydujemy się na motyli krzew w swoim ogrodzie. Być może lepszym wyborem będzie wsparcie lokalnej bioróżnorodności i ochrona rodzimych gatunków.