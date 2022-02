Kraków chce przywrócić ofertę rowerów miejskich i proponuje nową formułę. Miejską wypożyczalnię rowerów zwykłych i elektrycznych w systemie długoterminowym.

/ Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie /

Lada chwila ogłoszony ma zostać przetarg na dostarczenie nowych rowerów miejskich. Miasto chce w tym roku uruchomić nową wypożyczalnię jednośladów. Ta ma składać się ze zwykłych, ale też elektrycznych rowerów. Będzie się różnić od standardowej wypożyczalni, bo „dwa kółka” będzie można wypożyczać na miesiąc.

Długoterminowy wynajem roweru to usługa sprawdzona w krajach Europy Zachodniej. Zgodnie z założeniami również w Krakowie w cenie abonamentu miesięcznego, będzie można wypożyczyć rower – tradycyjny lub ze wspomaganiem elektrycznym. Nie trzeba się będzie martwić o stan techniczny jednośladu. W ramach opłaty za usługę zapewniona zostanie 48-godzinna gwarancja naprawy roweru lub wymiany pojazdu na sprawny.



Miasto liczy na to, że nowa oferta spotka się z szerokim zainteresowaniem i w konsekwencji przyczyni do wzrostu udziału ruchu rowerowego w transporcie.



Kraków z najstarszą wypożyczalnią rowerów miejskich w Polsce

Przypomnijmy, że pierwszą w Polsce wypożyczalnię rowerów miejskich w 2008 r. uruchomił właśnie Kraków. System wypożyczalni jednośladów istniał w mieście do 2019 r.

Urzędnicy chcą, żeby nowy system zaczął działać jeszcze w tym roku. Operatorem długoterminowej wypożyczalni ma być tym razem miasto.