„Dla kobiet w Polsce inne tematy są ważne”. Marta Nawrocka o aborcji, in vitro i zaproszeniu dla Melanii Trump

RMF24

„Spotkałam setki kobiet i żadna kobieta nie poruszała tematu aborcji. Dla kobiet w Polsce inne tematy są ważne” - stwierdziła Marta Nawrocka w rozmowie na kanale YouTube „Rymanowski Live”. Pierwsza dama zdradziła też, że jesienią w Polsce planuje spotkanie pierwszych dam, a zaproszenie wyśle m.in. do Melanii Trump.

Rymanowski pytał Nawrocką o jej stosunek do aborcji. Wskazała, że sama jest osobą wierzącą, urodziła syna w wieku 17 lat, jest zdecydowanie za życiem i przeciwko aborcji. Nie życzę żadnej kobiecie, żeby stanęła przed takim wyborem. Rola państwa jest taka, żeby wspierać kobiety w trudnych sytuacjach, tych, które urodziły dzieci z niepełnosprawnościami - zaznaczyła.

Gospodarz rozmowy zwrócił uwagę, że zmiana prawa aborcyjnego w 2020 roku wywołała ogromne protesty. Ludzie wyszli na ulice. Mają do tego pełno prawo, ale wtedy to poszło troszeczkę za daleko. Ta fala hejtu, nienawiści była naprawdę ogromna. Mamy takie prawo jakie w Polsce jest. Trzeba to zaakceptować, a jak ktoś będzie chciał zmienić to będzie debata publiczna na ten temat - mówiła.

Spotkałam setki kobiet i żadna kobieta nie poruszała tematu aborcji. Dla kobiet w Polsce inne tematy są ważne (...). Nie ma tematu aborcji - stwierdziła.

„Nie można odebrać drugiej osobie szczęścia posiadania dziecka”

Wśród tematów była też kwestia finansowania przez państwo procedury in vitro. Nie można odebrać drugiej osobie szczęścia posiadania dziecka. Jeśli kobieta nie może zajść w ciążę w sposób naturalny - oceniła pierwsza dama.

Stwierdziła, że jest „szczęściarą”, ponieważ trzykrotnie zaszła w ciążę naturalnie i nie chciałaby ograniczać drugiemu człowiekowi możliwości posiadania dzieci. Chciałabym, żeby każda kobieta, która chce zostać mamą była szczęśliwa i została tą mamą. Jeśli to jest sposób in vitro, to tak - mówiła.

Spotkanie pierwszych dam w Polsce

Nawrocka poinformowała też, że jesienią w Polsce planowane jest spotkanie pierwszych dam. Zaproszone będą prezydentowe z Europy oraz żona prezydenta USA Melania Trump - zaznaczyła.

To właśnie Melania Trump miała zainspirować Martę Nawrocką do organizacji wydarzenia. W marcu zorganizowała ona szczyt incjatywy „Fostering the Future Together”. Marta Nawrocka była jedną z 45 pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów zaproszonych do Waszyngtonu.

Będziemy rozmawiać o przyszłości, bezpieczeństwie dzieci w sieci - stwierdziła pierwsza dama. W trakcie wydarzenia ma zostać poruszony temat hejtu i zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w internecie, a także „pozytywne aspekty edukacyjne, które dzieci mogą wykorzystywać”. Nawrocka podkreśliła, że temat ten jest bardzo ważny, a rodzice powinni edukować dzieci i rozmawiać z nimi w tym zakresie.

Chęć zorganizowania tego typu wydarzenia w Polsce Nawrocka wyraziła również w lipcu podczas spotkania Małżonek Prezydentów Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO w Ankarze, na które została zaproszona przez pierwszą damę Republiki Turcji Emine Erdogan. Obrady toczyły się pod hasłem „Dzieci, technologia i bezpieczeństwo: ochrona przyszłych pokoleń”.