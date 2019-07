Minister finansów Marian Banaś jest czołowym kandydatem na objęcie fotela prezesa Najwyższej Izby Kontroli - wynika z nieoficjalnych informacji "Dziennika Gazety Prawnej". Pod koniec sierpnia upływa kadencja obecnego szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Marian Banaś / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jako potencjalnych następców Banasia "DGP" wymienia obecnych wiceministrów finansów Leszka Skibę i Piotra Nowaka, a także nowego wiceministra finansów Tadeusza Kościńskiego, bliskiego współpracownika premiera Mateusza Morawieckiego.

Według "DGP", gdyby formalne powołanie nowego szefa NIK się przeciągało, w grę wchodzi wariant, w którym do końca kampanii wyborczej (najwcześniej połowa października) resortem finansów pokieruje premier.



Banaś nadal jest pracownikiem NIK, gdzie sprawował różne funkcje w latach 1992-2015. Przebywa obecnie na urlopie bezpłatnym - podaje "DGP".



Kadencja Kwiatkowskiego wygasa 27 sierpnia, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie on pełnić funkcję do momentu wyboru następcy.



Kandydatów na szefa NIK można zgłaszać do 28 lipca.



Z nieoficjalnych informacji "DGP" wynika, że w końcówce lipca może zostać zwołane posiedzenie Sejmu, na którym miałby zostać wybrany prezes NIK.