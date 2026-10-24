Deszcz meteorów i „niebieski punkt”. Niebo w listopadzie zgotuje nam niezwykły pokaz

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Listopad 2026 zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla wszystkich miłośników astronomii. Na nocnym niebie pojawią się nie tylko spektakularne roje meteorów, ale także superpełnia Księżyca oraz rzadko spotykana okazja do obserwacji Urana w opozycji. Sprawdź, kiedy i gdzie warto spojrzeć w niebo, by nie przegapić najważniejszych wydarzeń tego miesiąca.

Listopad 2026 to prawdziwy festiwal dla wszystkich, którzy lubią patrzeć w gwiazdy. Niezależnie od tego, czy interesują cię meteory, planety, czy wyjątkowe zjawiska związane z Księżycem, w tym miesiącu każdy znajdzie coś dla siebie. Warto już teraz zaplanować nocne obserwacje, sprawdzić prognozy pogody i wybrać się w miejsce z dala od miejskich świateł.

Taurydy – jesienne bolidy na niebie

Listopad to szczyt aktywności meteorów z roju Taurydów. Południowe Taurydy osiągają maksimum 4–5 listopada, natomiast Północne Taurydy – 11–12 listopada. Choć liczba meteorów nie jest imponująca (kilka zjawisk na godzinę), to właśnie Taurydy słyną z wyjątkowo jasnych bolidów, które potrafią rozświetlić niebo na kilka sekund. To zjawisko szczególnie docenią ci, którzy lubią polować na rzadkie i spektakularne meteory.

Leonidy – listopadowy deszcz meteorów

Kolejnym ważnym wydarzeniem jest maksimum roju Leonidów, które przypada na noc z 17 na 18 listopada. Leonidy związane są z kometą 55P/Tempel-Tuttle, a ich radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa. W idealnych warunkach można spodziewać się około 10–15 meteorów na godzinę, choć rzeczywista liczba może być niższa w zależności od lokalizacji i pogody.

Warto zaplanować obserwacje na drugą połowę nocy, pamiętając o sprawdzeniu lokalnego zachodu Księżyca oraz wysokości radiantu. W tym roku pierwsza kwadra Księżyca wypada 17 listopada w południe, więc jego światło nie powinno znacząco przeszkadzać podczas nocnych obserwacji. Przed wyjściem na obserwacje warto sprawdzić aktualne prognozy i mapy nieba, by wybrać najlepszy moment.

Superpełnia Księżyca – listopadowy gigant na niebie

24 listopada o godzinie 15:54 Księżyc osiągnie pełnię, która w tym roku określana jest jako superpełnia. Oznacza to, że Srebrny Glob znajdzie się bliżej Ziemi niż zwykle, co sprawi, że jego tarcza będzie nieco większa i jaśniejsza niż przeciętnie. Choć różnica w rozmiarze nie jest spektakularna, to jednak superpełnia zawsze przyciąga uwagę zarówno miłośników astronomii, jak i fotografów. Warto wybrać się wtedy na wieczorny spacer i podziwiać Księżyc w pełnej krasie.

Uran w opozycji – wyjątkowa okazja do obserwacji

Dzień po superpełni, 25 listopada, Uran znajdzie się w opozycji, czyli dokładnie po przeciwnej stronie nieba niż Słońce. To najlepszy moment w roku, by spróbować dostrzec tę odległą planetę. Uran będzie widoczny przez większą część nocy, a jego jasność osiągnie około 5,6 magnitudo. Teoretycznie oznacza to, że można go dostrzec gołym okiem przy bardzo ciemnym niebie, jednak w praktyce warto sięgnąć po lornetkę lub mały teleskop. Wtedy Uran ukaże się jako wyraźny, niebieskawy punkt świetlny. Dysku planety nie zobaczymy bez profesjonalnego sprzętu, ale samo odnalezienie Urana na niebie to już duże osiągnięcie dla każdego obserwatora.

Planety na porannym niebie

W listopadzie prawdziwą gratką dla miłośników planet będą poranki. Będzie można zobaczyć m.in. Wenus, która właśnie nad ranem będzie osiągać swoją maksymalną jasność. Warunki do jej obserwacji będą poprawiać się z każdym dniem listopada, a planeta pozostanie ozdobą porannego nieba aż do wiosny kolejnego roku.

Z kolei 21 listopada Merkury osiągnie największą elongację zachodnią, co oznacza, że będzie oddalony od Słońca na niebie i łatwiejszy do odnalezienia tuż przed świtem. Mars i Jowisz zbliżą się do siebie w połowie miesiąca, tworząc efektowną parę na niebie. To doskonała okazja, by spróbować odnaleźć je razem, korzystając z mapy nieba dostosowanej do swojej lokalizacji.

22 listopada będzie miała miejsce tzw. Parada Planet. Około godziny 06:30 na porannym niebie uformuje się spektakularna linia czterech planet: Jowisza, Marsa, Wenus i Merkurego.

Wieczorem natomiast warto zwrócić uwagę na Saturna, który będzie widoczny przez sporą część nocy.

Kalendarz astronomicznych wydarzeń w listopadzie 2026