"Seria chybionych założeń ideowych, złych pomysłów, błędnych decyzji i zaniechań" - tak Radosław Sikorski w swoim expose w Sejmie podsumował ostatnich 8 lat polskiej polityki zagranicznej. Jako przykłady podał zepchnięcie naszego kraju na margines w najważniejszych dyskusjach na forum Unii Europejskiej i NATO. Radosław Sikorski podkreślił, że jednym z priorytetów polskiej dyplomacji pozostanie wspieranie Ukrainy, przy jednoczesnym dbaniu o interesy naszego kraju. W Sejmie zakończyło się doroczne wystąpienie ministra spraw zagranicznych na temat zadań polskiej polityki zagranicznej na rok 2024. Tradycyjnie expose ministra obserwowali prezydent i akredytowani w Polsce dyplomaci. Andrzej Duda już skomentował wystąpienie ministra. "W expose szefa MSZ znalazło się wiele kłamstw, manipulacji i żenujących stwierdzeń; z zażenowaniem przyjąłem atak na politykę poprzedniego obozu rządowego" - oświadczył. Debatę zaplanowano na cały dzień, do godziny 18:00. Będziemy ją dla Was relacjonować na żywo.

11:58

Nie wydarzyło się nic poza słowami; w dużej części były to wycieczki służące wewnątrzpolskiej wojence - tak poseł PiS Marcin Przydacz ocenił przedstawioną w Sejmie przez szefa MSZ informację dot. polskiej polityki zagranicznej na 2024 r.

Jestem rozczarowany tym wystąpieniem. Wydawało mi się, że takie doroczne wystąpienie ministra spraw zagranicznych powinno koncentrować się na głównych, zasadniczych wątkach i priorytetach polskiej polityki zagranicznej - powiedział były wiceszef MSZ i były szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej.

11:50

W Sejmie rozpoczęła się debata nad informacją szefa MSZ Radosława Sikorskiego na temat założeń polskiej polityki zagranicznej na 2024 r. Ma potrwać do 18:00.

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel klubu PiS, były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

W ławach poselskich zasiadają nieliczni przedstawiciele klubów. Debacie z ław rządowych przysłuchuje się Radosław Sikorski.

11:40

Polskie interesy powinny być godnie reprezentowane; przykładem jest nowoczesny i wspaniały budynek ambasady RP w Berlinie, o budowie którego zdecydowano w ostatnich ośmiu latach - podkreślił prezydent Andrzej Duda, komentując informację MSZ o zadaniach polityki zagranicznej na 2024 r.

Dodał, że w MSZ "głośno mówi się", że Radosław Sikorski zamierzał sprzedać działkę, na której dzisiaj ten budynek stoi.

11:23

W wypowiedzi szefa MSZ znalazło się wiele kłamstw i manipulacji - ocenił Andrzej Duda. Podkreślił, że niektóre wypowiedzi szefa MSZ wzbudziły jego niesmak.

Prezydent powiedział, że "nieco ze zdumieniem i dużym rozczarowaniem" przyjął zwłaszcza początek wystąpienia szefa MSZ. Według niego po pierwszych słowach Sikorskiego o wspólnym budowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, "nastąpił atak na politykę, która była prowadzona przez ostatni rząd w ciągu poprzednich ośmiu lat".

U mnie osobiście te słowa ministra wzbudziły po prostu zwykły niesmak, zwłaszcza, że było tam bardzo wiele nieprawdy, żenujących stwierdzeń, które trudno nazwać inaczej niż jakąś czystą propagandą, manipulacją. Muszę powiedzieć, że z zażenowaniem przyjąłem tę część wystąpienia ministra - zaznaczył Andrzej Duda.

11:07

Prezydent: W expose szefa MSZ znalazło się wiele kłamstw, manipulacji i żenujących stwierdzeń; z zażenowaniem przyjąłem atak na politykę poprzedniego obozu rządowego.

Prezydent RP Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

11:00

Wszyscy czujemy, że historia przyspieszyła, że znaki na niebie i ziemi zwiastują nadzwyczajne zdarzenia; przy rodzinnych stołach Polacy i Polki znowu zastanawiają się, czy grozi nam wojna - mówił w czwartek w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski.

Przypomniał jednocześnie, że premier Donald Tusk nazwał nasze czasy "przedwojennymi".

10:45

Sikorski: Agresja Rosji zachwiała dotychczasowym porządkiem świata. Ufam, że dzięki wysiłkowi cywilizowanego świata Putin wojnę przegra.

10:41

Sikorski o części odwołanych dyplomatów: niekompetentni, nieznający języków obcych, niezdolni do godnego reprezentowania kraju - nie powinni już nigdy postawić stopy w MSZ.

10:40

Legalna i kontrolowana migracja może przynosić korzyści zarówno migrantom, jak i krajom przyjmującym. Ale prawo do migracji nie jest prawem człowieka i musi podlegać ograniczeniom, a państwa mają prawo regulować to, kto przybywa na ich terytorium - powiedział w czwartek w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski.

Według niego, "masowa, nieregularna migracja to wyzwanie, które może nie tylko obalać rządy, lecz stanowi zagrożenie dla liberalnej demokracji jako takiej".

Szef MSZ stwierdził, że jeśli "umiarkowane siły polityczne nie dadzą obywatelom poczucia opanowania sytuacji, to grozi nam już nie kolejna fala, lecz prawdziwe tsunami populizmu żerującego na obawach wyborców". Według niego, różnica między populistami a odpowiedzialnymi siłami politycznymi polega na tym, "że populiści chcą problem migracji rozgrywać, a nie go rozwiązać".

Zapowiedział też reformę systemu wizowego. Nawiązał też do afery wizowej.

Oburzenie powinien również budzić fakt, że polska wiza stała się najłatwiejszym i najtańszym środkiem dostania się do Europy. Zmieniamy to. Zaopatrzyliśmy placówki w tymczasowe wytyczne - powiedział szef MSZ.

10:36

Staliśmy się głównym darczyńcą pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Łącznie ministerstwa polskiego rządu wydały 16 miliardów euro na wszechstronną pomoc Ukrainie i ukraińskim uchodźcom wojennym - poinformował w czwartek szef MSZ Radosław Sikorski.

10:35

Sikorski: Prawo do migracji nie jest prawem człowieka i musi podlegać ograniczeniom.

10:33

Szef MSZ o systemie głosowania w UE: niech nikt nie śmie odbierać patriotyzmu tym, którzy uważają, że jeśli Unia ma liczyć ponad trzydziestu członków, to musi sprawniej podejmować decyzje.

10:33

Sikorski ocenił, że "postępująca wasalizacja Białorusi przez Rosję sprawia, że także ten kraj musimy postrzegać przede wszystkim w kategoriach zagrożenia dla bezpieczeństwa".

Zaznaczył, że "bolejemy nad sytuacją w kraju, z którym łączą nas wieki wspólnej historii i silne więzi kulturowe", a "szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja polskiej mniejszości narodowej, która stała się zakładnikiem reżimu".

To białoruskie władze ponoszą pełną odpowiedzialność za najgorszy w historii stan relacji dwustronnych. W przeszłości wszystkie polskie rządy jako pierwsze dawały impuls do dialogu. Dziś straciliśmy nadzieję. Warunkiem jej odzyskania są zmiany po stronie białoruskiej - powiedział szef polskiej dyplomacji.

10:31

Wzmacnianie wspólnoty transatlantyckiej będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w UE w I połowie 2025 roku - zapowiedział szef MSZ Radosław Sikorski.

Dodał, że Stany Zjednoczone odgrywają ważną rolę w modernizacji naszego wojska. Latem tego roku spodziewamy się uzyskania gotowości operacyjnej przez bazę obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Tej samej, której budowę poprzedni rząd Donalda Tuska rzekomo "zablokował", a w rzeczywistości zainicjował - dodał.

Zastrzegł, że "wobec nowych wyzwań musimy poprawić efektywność współpracy obronnej Europejczyków".

Badamy możliwość wejścia do programu europejskiej tarczy antyrakietowej, czyli European Sky Shield Initiative. Wykorzystamy możliwości, jakie daje Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE - powiedział.

Zapowiedział też, że Polska będzie aktywnie uczestniczyć w dalszych pracach nad Europejską Strategią Przemysłu Obronnego (EDIS) oraz Europejskim Programem Inwestycji Obronnych (EDIP).

Popieramy także tworzenie europejskich sił szybkiego reagowania, których pierwszy komponent powinien osiągnąć zdolność operacyjną do 2025 roku - podkreślił.

Jak dodał, ten liczący od 5 do 10 tysięcy żołnierzy komponent - nazywany przez niego - "legionem europejskim" powinien być złożony z ochotników - obywateli państw członkowskich - i opłacany na takich samych zasadach co budżet unijny.

10:28

Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział w czwartek w Sejmie, że Polska wymaga od Izraela, aby takie zdarzenia jak atak na konwój humanitarny, w którym zginął Polak, nie miały więcej miejsca "tak wobec zagranicznych woluntariuszy, jak i wobec palestyńskich cywilów".

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Polska potępiła niedopuszczalny atak Izraela "na bezbronny konwój humanitarny" organizacji World Central Kitchen, w wyniku którego zginął Polak Damian Soból.

Szef polskiej dyplomacji oświadczył wcześniej, że Polska uznaje prawo Izraela do samoobrony "z poszanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego" i potępia atak Hamasu z 7 października 2023 roku.

Zaznaczył też, że konflikty zbrojne toczące się nawet daleko naruszają nasze poczucie bezpieczeństwa. Z najwyższym niepokojem śledzimy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Wojna Izraela z Hamasem niesie liczne dylematy moralne. Groźba rozlania się konfliktu zbrojnego jest realna, a w ślad za tym widmo pogłębienia kryzysu humanitarnego, nowej fali uchodźców, blokady szlaków komunikacyjnych czy działań - dodał.

10:19

Sikorski: Polska jest gotowa współpracować z Rosją nieimperialną. Rosją, którą uosabia zamordowany Aleksiej Nawalny i inni więźniowie sumienia.

10:06

Utrzymanie wszechstronnego wsparcia Unii Europejskiej dla niepodległości Ukrainy, w tym jej wysiłków na drodze do członkostwa we Wspólnocie, będzie priorytetem polityki europejskiej rządu - oświadczył w czwartek w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski.

Rosja kłamie na temat rzekomych polskich planów anektowania fragmentów Ukrainy. Donbas to Ukraina; Krym to Ukraina. Lwów, Wołyń, dawna Galicja Wschodnia to również Ukraina. Dlatego powtarzam tak, aby usłyszano również na Kremlu: L’wiw ce Ukrajina - oświadczył szef MSZ.

Podkreślił, że rosyjscy przywódcy i propagandziści chcą skłócić nas z Ukraińcami.

Zaznaczył, że Polska - aby zwiększyć skuteczność naszych działań - dołączyła do deklaracji krajów G7 w sprawie wzajemnych długoterminowych zobowiązań wobec Ukrainy. Zaznaczył, że jako państwo sąsiednie, hub wojskowy, humanitarny i energetyczny, chce współkształtować te zobowiązania, a nie przyglądać się z boku, kiedy robią to inni.

Wskazał, że polskie firmy powinny odgrywać ważną rolę w odbudowie ukraińskiej gospodarki i infrastruktury. Podkreślił, że dla wsparcia ich wysiłków stworzono stanowisko Pełnomocnika ds. Odbudowy Ukrainy. Zapowiedział, że wkrótce działalność w naszym kraju uruchomi również Przedstawicielstwo Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów.

Podkreślił, że za wyrządzone dotychczas szkody Ukrainie musi odpowiedzieć Rosja. Zaznaczył, że ważnym narzędziem w walce z agresorem są skuteczne sankcje nakładane na ten kraj przez Unię.

10:04

Szef MSZ Radosław Sikorski oświadczył w czwartek w Sejmie, że atak Rosji na któregokolwiek z członków NATO skończyłby się jej niechybną klęską. Sojusz dysponuje trzy razy większym personelem wojskowym, ma trzy razy większy zasób lotnictwa i cztery razy więcej okrętów niż Rosja - powiedział minister.

Sikorski powiedział, że "Rosja po przeprowadzeniu pierwszej fali mobilizacji miała nieco ponad 1 mln 300 tys. personelu wojskowego". Personel wojskowy NATO - bez dodatkowej mobilizacji - to ponad trzy i pół miliona osób, czyli prawie 3 razy więcej - dodał.

Poinformował, że nominalny produkt krajowy brutto krajów NATO i UE to ponad 45 bilionów USD. Łączne PKB Rosji i Białorusi wynosi zaledwie 2,2 biliona, czyli 20 razy mniej - zaznaczył minister spraw zagranicznych.

Jak dodał, "w 2022 r. piętnaście krajów NATO najaktywniej wspomagających Ukrainę wydało na cele obronne ponad 1,17 biliona dolarów, podczas gdy Rosja ledwie 86,4 miliardów USD, czyli blisko 14 razy mniej".

09:53

Sikorski: Wspieramy europejskie dążenia Ukrainy. Będziemy też dbać o polskie interesy - o niewielkie gospodarstwa rolne czy firmy transportowe.

09:52

Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa, silnej pozycji w Unii Europejskiej i odbudowa apolitycznej służby zagranicznej - to według szefa MSZ Radosława Sikorskiego cztery pilne zadania dla polskiej polityki zagranicznej.

Polska racja stanu nakazuje rozwijać własne zasoby obronne i wspólnie z sojusznikami zdolności do odstraszania agresji. Nakazuje też zapewnić maksimum wsparcia wojskowego i politycznego Ukrainie. W oczywistym interesie Polski jest utrzymanie agresora jak najdalej od naszych granic. Dlatego suwerenna Ukraina musi wygrać tę wojnę, a pokojowy ład międzynarodowy w Europie musi zostać przywrócony. Fundamentem bezpieczeństwa Polski pozostaje sojusz transatlantycki z wiodącą rolą Stanów Zjednoczonych. Naszym celem jest utrzymanie i wzmocnienie amerykańskiego zaangażowania w Europie, a zarazem wzmocnienie europejskiego filaru Sojuszu, w duchu strategicznej harmonii działań NATO i Unii Europejskiej - mówił.

09:29

"Przez lata słyszeliśmy, że decyzje w Unii są nam narzucane przez tak zwanych eurokratów. To kłamstwo, które powtarzane przez lata w Wielkiej Brytanii doprowadziło w końcu do brexitu. Unia niczego nam nie narzuca, bo nie może. Nowe przepisy muszą zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie, w tym Polskę" - zauważył Radosław Sikorski.

09:48

Upór poprzedniego rządu wynikał z tego, że politykę zagraniczną prowadził w wyimaginowanej przestrzeni skonstruowanej z mitów i urojeń utrwalanych przez nachalną propagandę - ocenił w czwartek w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski. Według niego mity te dotyczyły m.in. UE i polskiej suwerenności.

Przypomniał słowa europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego, że "zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu", wypowiedziane w sierpniu 2022 r., gdy od kilku miesięcy w Ukrainie Putin bombardował już miasta.

"Inny intelektualista PiS, pan poseł Marek Suski, porównywał naszą obecność w Unii Europejskiej do niemieckiej i radzieckiej okupacji. Pan minister Przemysław Czarnek z kolei przekonywał, że "doszliśmy w Europie do poziomu gorszego niż Związek Radziecki i komunizm". Takie porównania to nie tylko obelga dla zdrowego rozsądku. To zhańbienie grobów Polaków, ofiar Związku Sowieckiego, którzy marzyli o Polsce wolnej, demokratycznej i zakorzenionej w cywilizacji łacińskiej. Czy naprawdę Unia przypomina Wam ZSRR? Ile milionów trupów ma na sumieniu?" - pytał Sikorski.

Ocenił, że w tej sytuacji "nic dziwnego, że oparta na takich podstawach intelektualnych polityka europejska sprowadzała się głównie do działań negatywnych: blokowania, wetowania, łamania lub ignorowania unijnego prawa".

09:45

Szef MSZ: Rosja kłamie na temat rzekomych polskich planów anektowania fragmentów Ukrainy. Lwów to Ukraina!

09:39

Sikorski: atak Rosji na któregokolwiek z członków NATO skończyłby się jej niechybną klęską.

09:31

Szef MSZ: Mitem jest to, że Polska powinna wybrać między bliskimi relacjami z UE a współpracą z USA.

09:28

Sikorski: Interesy Polski i Niemiec nie są tożsame. Niemcy przez lata przyjmowały oportunistyczną postawę wobec Rosji, ale Niemcy to nasz demokratyczny sąsiad i kluczowy sojusznik w NATO.

09:25

Nawiązując do polityki PiS minister mówił o "chronicznym konflikcie z instytucjami Unii Europejskiej z powodu upolitycznienia niezawisłych sądów". Konsekwencją są - ja mówił - "nie tylko ogromne straty finansowe, ale przede wszystkim utrata wiarygodności i prestiżu". Wymienił także "zepchnięcie Polski na margines najważniejszych debat na forum Unii Europejskiej, a także w NATO".

Jak dodał, było to też "zepsucie relacji z sąsiadami i ważnymi partnerami - Niemcami, Francją, Czechami, a w pewnej mierze nawet z Ukrainą, mimo kluczowej roli, jaką Polska odgrywa w niesieniu pomocy temu krajowi". Wymienił także "chybione kalkulacje na sojusz z USA przeciw Unii Europejskiej i podkopanie zaufania do Polski po obu stronach Atlantyku", sojusz ideologiczny z proputinowskimi populistami; aferę wizową", czyli de facto niekontrolowany napływ migrantów na teren Polski bez żadnej debaty publicznej i przy jednoczesnym "szczuciu na obcych" oraz "demontaż MSZ jako centrum kreującego politykę zagraniczną oraz degradacja profesjonalnej, apolitycznej służby zagranicznej".

Minister Sikorski w Sejmie / Leszek Szymański / PAP

09:21

Sikorski: Poprzedni rząd prowadził politykę zagraniczną w wyimaginowanej przestrzeni skonstruowanej z mitów i urojeń utrwalanych przez nachalną propagandę.

09:19

Szef MSZ: Polska mierzy się z agresją hybrydową; w tak trudnych warunkach potrzebna jest współpraca nie tylko w ramach koalicji rządzącej, ale także z tymi przedstawicielami opozycji, którzy do współpracy są gotowi.

09:13

Minister Radosław Sikorski rozpoczął swoje wystąpienie.

09:09

W czasie 9-godzinnej debaty równolegle posłowie zaplanowali sobie startującą wręcz jednocześnie z wystąpieniem szefa dyplomacji serię 15 posiedzeń komisji sejmowych, 11 posiedzeń podkomisji i co najmniej sześciu zespołów parlamentarnych.

Marszałek Hołownia nie korzysta z możliwości blokowania tych posiedzeń w czasie obrad całego Sejmu, nikt nie przejmuje się wagą ani dzisiejszej, ani żadnej innej debaty - sala będzie więc świecić pustkami - zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Dziś o 13:00 na Nowogrodzkie zbiera się Komitet Polityczny PiS, więc i jego członków nie będzie na sali - wygląda na to, że debatę o polskiej polityce zagranicznej będą obserwować tylko prezydent i cały korpus dyplomatyczny.