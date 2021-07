Już dziesiąty rok z rzędu wolontariusze Czystych Tatr wyjdą na szlaki, by pokazać, że śmiecenie w naturze to obciach. Projekt, który stawia sobie za cel przede wszystkim edukację i zmianę świadomości społecznej, zwraca uwagę na różne aspekty problemu. Po raz czwarty angażuje do działania najpopularniejszych twórców internetowych. Rezigiusz, Palion, N3jxiom, Yoshi i wielu innych znów będą z nami w ramach czwartego EkoMeetUp.

