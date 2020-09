"To jest koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Marek Suski. Skomentował w ten sposób, polityczną sytuację po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Według naszego gościa, również posłowie PiS, którzy zagłosowali przeciwko zmianom w sprawie, zostaną wykluczeni z partii. Czy to kryzys? Czy może zarządzanie przez kryzys? Zapraszamy go głosowania w naszej sondzie!

