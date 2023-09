Możliwe są kolejne zmiany w działaniu nowej, rządowej wypożyczalni sprzętu medycznego dla osób z niepełnosprawnościami. To efekt między innymi Waszych sygnałów i uwag, o których napisaliście na adres fakty@rmf.fm.

Centrum Usług Społecznych w Warszawie i jego wypożyczalnia sprzętu / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał informacje od Was i przedstawił je rządowemu pełnomocnikowi do spraw osób z niepełnosprawnościami Pawłowi Wdówikowi.

Wiceminister obiecuje, że sprawdzi wszystkie możliwości, by lista urządzeń, które można wypożyczyć, była aktualizowana - tak jak sugerują nasi słuchacze - częściej. Teraz formalnie dzieje się tak raz na pół roku.

Powinno to być częściej, oczywiście. Być może powinniśmy skrócić to do trzech miesięcy, najbliższą radę nadzorczą PFRON-u mamy w piątek, obiecuję, że poproszę o wyjaśnienie, z czego wynika ta półroczna przerwa - podkreśla Wdówik.

Kolejne Wasze uwagi dotyczą tego, że w wypożyczalni nie ma siedzisk do wanny i kabiny prysznicowej. To sprzęt często używany przez osoby z niepełnosprawnościami. W tej sprawie wiceminister odsyła do Narodowego Funduszu Zdrowia.

W wypożyczalni chodzi nam o wysokie technologie, które są drogie, których nie da się kupić ze środków NFZ. Akurat na kwestii siedzisk do wanny nie znam się kompletnie - dodaje wiceminister.

Paweł Wdówik przekonuje, że utrzymana musi zostać 2-procentowa zwrotna kaucja za wypożyczony sprzęt. Jeśli urządzenie kosztuje na przykład dwadzieścia tysięcy złotych, ta kaucja wynosi czterysta złotych. Człowiek musi mieć poczucie, że odpowiada za ten sprzęt. Zaznaczam, że jest to zwrotna kaucja - mówi rządowy pełnomocnik.

Prostsza strona internetowa wypożyczalni

W najbliższy piątek zbierze się nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która ma dyskutować o zmianach w działaniu wypożyczalni. Uproszczona ma zostać strona internetowa, na której można wypożyczyć sprzęt, na przykład koncentratory tlenu czy łóżka rehabilitacyjne. Paweł Wdówik deklaruje, że w tym tygodniu gotowa będzie uchwała w tej sprawie. Zależy nam na tym, by także osoby z niepełnosprawnością intelektualną, głuche nie miały trudności ze zorientowaniem się, co można wypożyczyć, jakie są możliwości - podkreśla.

Na liście sprzętów, które można wypożyczyć z centralnej, internetowej wypożyczalni są obecnie 123 pozycje. Wśród nich są urządzenia brajlowskie, narzędzia do komunikacji AAC, wózki elektryczne, koncentratory tlenu i łóżka rehabilitacyjne.

Tylko w części lista urządzeń, które można wypożyczyć z rządowej wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, pokrywa się z tym, o co pytają na co dzień takie osoby na przykład w miejskich ośrodkach pomocy społecznej.

W centralnej wypożyczalni nie ma wspomnianych już wcześniej siedzisk do wanny i sprzętu do domowej rehabilitacji. Właśnie o to niepełnosprawni często pytają w takich punktach - przyznaje dyrektor Centrum Usług Społecznych w Warszawie Marta Sadurska. Popularnością cieszą się rowerki rehabilitacyjny i rotory elektryczne, czyli urządzenia, które służą do wzmacniania mięśni nóg i rąk - opisuje.

W centralnej wypożyczalni można znaleźć za to łóżka rehabilitacyjne. To też jedna z najczęstszych potrzeb. Gdy przychodzi do mnie osoba, która chce coś wypożyczyć, najczęściej prosi o łóżko rehabilitacyjne. Ostatnio dokupiliśmy dziesięć nowych łóżek rehabilitacyjnych, elektrycznych, bo stworzyła się lista rezerwowa oczekujących - podkreśla.

Lista PFRON-u na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie: są łóżka rehabilitacyjne, są wózki, są koncentratory tlenu. Dla pewnej grupy to na pewno pomoc - zaznacza Marta Sadurska.