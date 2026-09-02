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Czworo posłów i europoseł pod lupą. Są wnioski o uchylenie immunitetów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 września (07:49)

Czworo posłów i jednego europosła objęły prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetów w aferze Collegium Humanum - informuje „Rzeczpospolita”.

Czworo posłów i europoseł pod lupą. Są wnioski o uchylenie immunitetów
Szymon Hołownia i Michał Kołodziejczak, fot. Radek Pietruszka /PAP
  • Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów czwórce posłów i jednemu europosłowi.
  • Kto jest wśród polityków objętych wnioskami?
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Wnioski o uchylenie immunitetu. Kogo dotyczą?

Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że wnioski dotyczą m.in. posła KO, byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka oraz byłej wojewody podkarpackiej, obecnie posłanki PiS Ewy Leniart

Kim jest trzeci poseł, który ma usłyszeć zarzuty w śledztwie Collegium Humanum? Według „Rzeczpospolitej” to również znana polityczka PiS.

„Rz” przypomniała, że według informacji TVN24 wśród tych pięciorga polityków, są również poseł Polski 2050, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia i europoseł Michał Kobosko (Centrum).

Samo skonstruowanie wniosków o uchylenie immunitetów nie przesądza, że zostaną finalnie przesłane do Sejmu. Zdecyduje o tym Prokurator Generalny.

Afera Collegium Humanum

Śledztwo ws. Collegium Humanum wykazało, że uczelnia wystawiała fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. 

Według Prokuratury Krajowej dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Collegium Humanum
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