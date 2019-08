"Niebo nad Krakowem. Cztery Księżyce?" - takiego maila dostaliśmy o poranku na Gorącą Linię RMF FM. Nasz słuchacz załączył niezwykłe zdjęcie.

Zdjęcie nadesłane przez naszego słuchacza / Gorąca Linia RMF FM

Nasz słuchacz przesłał nam tajemnicze zdjęcie porannego nieba nad Krakowem.

Pomóżcie nam rozwikłać zagadkę - co to za zjawisko widoczne na fotografii? Dostaliśmy już sporo odpowiedzi.

Może to cztery Księżyce Jowisza? - zastanawia się jeden z internautów. Ciekawą podpowiedź przesłał nam słuchacz Mariusz: Zjawisko "4 księżyców" przypomina tzw. słońce poboczne Zjawisko to powstaje w wyniku załamania promieni słonecznych na kryształkach lodu, kryształki te mają kształt sześciokątnych płytek. Moim zdaniem światło księżyca uległo takiemu właśnie załamaniu w kryształkach lodu.

Pani Joanna uważa natomiast: Te 4 Księżyce ze zdjęcia mogą być po prostu "laserowe" światła. Ja kiedyś widząc podobne zjawisko myślałam, że widzę ufo.



Dostaliśmy też kolejne zdjęcie - tym razem od słuchaczki Róży, która napisała: Często obserwuję niebo i lubię robić nocne zdjęcia. Zjawisko to zaczęło się od jednej jaśniejszej plamki na niebie, strona południowa. Wyglądało to tak jakby kulę przykryła mgła. Potem były dwie, a w dalszej obserwacji naliczyłam osiem. Na niebie utrzymywało się widocznych 6, 7 - dwie zakrył mi blok. Zjawisko to zniknęło na około 20 minut i pokazało się około 1.30 na nowo.





Zdj. od słuchaczki RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Odpowiedzi przesyłajcie na adres fakty@rmf.fm!