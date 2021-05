To nie przyczyny zdrowotne doprowadziły do śmierci czteroosobowej rodziny w Dziwnowie w woj. zachodniopomorskim – wynika z opinii biegłych, do której dotarła reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Pod koniec lutego auto, którym podróżowali rodzice z dwójką dzieci, wpadło do kanału portowego w Dziwnowie.

