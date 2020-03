Kolegium NIK podczas swojego posiedzenia jednogłośnie przyjęło stanowisko dotyczące prób powiązania Izby z rzekomą działalnością polityczną. Członkowie Kolegium uznali, że wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej doniesień, które próbują sytuować Izbę jako przedmiot albo narzędzie walki politycznej, przypominają, iż Kolegium Najwyższej Izby Kontroli realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W skład Kolegium wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. Wśród nich są m.in. przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych. Wszyscy podkreślili, że w sprawowaniu swoich funkcji w Kolegium są niezawiśli i mogą zgłaszać zdania odrębne. Przypomnieli też, że uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym a zgodnie z Konstytucją NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej.

W imieniu Kolegium NIK stanowisko podpisał Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz Sekretarz Kolegium NIK.

Poniżej prezentujemy pełny tekst stanowiska Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

"Rok 2019 jest 101 rokiem sprawowania kontroli państwowej w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli działa według jasno określonych zasad: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. Takie są światowe standardy.

NIK zajmuje się tymi obszarami państwa, w których zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek, sprawdza, czy instytucje publiczne wykonują swoje zadania w sposób skuteczny, wydajny i oszczędny. Szczególną kontrolą jest coroczna kontrola wykonania budżetu państwa. Oprócz niej NIK przeprowadza coroczne kontrole w ponad 200 tematach. Kontrole planowe ujęte są w planie pracy NIK. Podjęte tematy kontroli są wynikiem własnych propozycji, jak również sugestii zgłaszanych przez prezydenta, marszałków Sejmu, Senatu, premiera oraz inne organy władzy publicznej. Ogromną rolę w planowaniu odgrywa Kolegium NIK, które zatwierdza m.in. priorytety kierunków kontroli. Wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej doniesień, które próbują sytuować Izbę jako przedmiot albo narzędzie walki politycznej pragniemy przypomnieć, że Kolegium Najwyższej Izby Kontroli realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK.

To właśnie Kolegium uchwala roczne plany pracy Izby, projekt jej statutu, jak również budżetu. Każdego roku Kolegium zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa. W skład Kolegium wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. Wśród nich są m.in. przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych. Podkreślenia wymaga, że NIK, stosownie do art. 202 i 203 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlega Sejmowi oraz działa na zasadach kolegialności. Ponadto, stosownie do art. 22 ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o NIK, Kolegium NIK podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, a członkowie Kolegium w sprawowaniu swoich funkcji są niezawiśli i mogą w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać zdanie odrębne".