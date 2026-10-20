„Czerwona kartka za aborcję”. W czwartek w polskich miastach odbędą się manifestacje

RMF24

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W czwartek, 22 października, na ulicach wielu polskich miast odbędą się protesty pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję". Organizatorzy i uczestnicy domagają się realizacji obietnic wyborczych dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego.

Data protestów zostało wybrana nieprzypadkowo. 22 października przypada bowiem rocznica wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, który zaostrzył przepisy dotyczące aborcji w Polsce.

Przypomnijmy, w 2020 roku TK uznał za niezgodną z konstytucją przesłankę umożliwiającą aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Decyzja ta wywołała wtedy masowe protesty w całym kraju.

Niespełnione obietnice rządu

Organizatorzy obecnych manifestacji przypominają, że liberalizacja prawa aborcyjnego była jednym z kluczowych postulatów koalicji, która wygrała wybory w 2023 roku. Jednak, jak podkreślają aktywiści, do tej pory postulat ten nie został zrealizowany.

Ogólnopolski Strajk Kobiet wskazuje, że „rządzący nie zrobili nic, by to zmienić. Nie opracowano rozwiązań, które omijając weto, sprawiłyby, że kobiety w polskich szpitalach poczułyby się bezpieczniej”.

Organizacje podkreślają, że kobiety w ciążach zagrażających życiu nadal są odsyłane ze szpitali z informacją o braku możliwości prawnych do udzielenia pomocy i często muszą szukać ratunku za granicą.

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Gdzie odbędą się manifestacje?

Demonstracje 22 października o godz. 18:00 odbędą się w 24 miejscowościach (to między innymi Gdańsk, Poznań, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Łódź, Bielsko-Biała, Warszawa, Lublin, Toruń, Piotrków Trybunalski, Kraków, Częstochowa, Olsztyn, Wrocław, Bydgoszcz i Szczecin).

To będzie największa demonstracja w sprawie aborcji od dwóch lat.

Inicjatorem ogólnopolskiej akcji jest Fundacja Widzialne z Gdańska, a w organizację lokalnych demonstracji zaangażowane są także inne organizacje działające na rzecz praw kobiet, w tym Strajk Kobiet.

Protesty mają zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację kobiet, które – jak podkreślają organizatorzy – codziennie są zmuszane do szukania pomocy poza granicami kraju.

