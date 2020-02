Nie ustaje pomoc dla chorej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typu I) Marysi z Kwapinki w Małopolsce. Na terapię genową dla dziewczynki zebrano już ponad 3,7 mln złotych. Niestety nadal brakuje ponad 5 mln zł. Czasu na poddanie jej leku jest coraz mniej.

Kiedy Marysia miała 4 miesiące, jej rodzice usłyszeli tę przerażającą diagnozę: SMA, rdzeniowy zanik mięśni typu I najgorzej rokującego. Dzieci na nią cierpiące często nie dożywają nawet dwóch lat.

SMA objawia się m.in. wiotkością mięśni i upośledzonym odruchem kaszlu. Przez to Marysia ma problem, i to narastający, z odkrztuszaniem śliny i flegmy.

Lekarze robią, co mogą, by ulżyć w cierpieniu. Marysia ma już 13 miesięcy, a czas działa na jej niekorzyść. Terapia genowa powinna się odbyć jak najszybciej! - mówi mama Marysi.

Życie mojej córeczki może pomóc ocalić najdroższy lek świata! Musimy zebrać 8 milionów złotych. W leczeniu mogą wziąć udział tylko dzieci, które nie przekroczyły drugiego roku życia - podkreśla.

"Jako matka, błagam Cię o tę szansę na to, by moje dziecko mogło ze mną zostać, by moja córeczka Marysia wciąż żyła. Wytrzymam jeszcze wiele godzin w szpitalach, te wszystkie kable i rurki, jeśli tylko dam radę ocalić życie mojej córeczki"- przyznaje we wpisie na stronie zbiórki w serwisie https://www.siepomaga.pl/.

Na koncie wciąż brakuje niemal 5 milionów złotych na leczenie w USA.

"Marysia potrzebuje nas jeszcze bardziej, jeszcze mocniej.... Otwórzmy nasze serca, przyspieszamy zbiórkę, aby uratować życie naszej KRUSZYNKI" - napisali bliscy trzynastomiesięcznej Marysi chorej na SMA. Wczoraj dziewczynka po raz kolejny trafiała do szpitala.

Rdzeniowy zanik mięśni to jedna z najokrutniejszych chorób genetycznych, która powoduje, że organizm nie produkuje białka budującego komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym, nerwy ulegają degeneracji, nie wysyłają impulsów do mięśni, a te z czasem zanikają.

Problem w SMA dotyczy wszystkich mięśni, nie tylko tych odpowiedzialnych za ruch, ale również tych odpowiedzialnych za przełykanie, oddychanie.