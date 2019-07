W tej chwili lider i twórca Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna musi się określić w imieniu PO - powiedział w rozmowie dla środowego "Dziennika Gazety Prawnej" szef SLD Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do pytania o dalsze istnienie koalicji partii opozycyjnych.

Włodzimierz Czarzasty / Leszek Szymański / PAP

Czarzasty w odpowiedzi na pytanie o to, czy koalicja partii opozycyjnych (PO, Zieloni, Nowoczesna, SLD) istnieje nawet bez udziału Polskiego Stronnictwa Ludowego, odpowiedział twierdząco, podkreślając przy tym, że choć na ten moment szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz "odszedł", to w sprawie ludowców jeszcze wiele może się wydarzyć.

Wierzę w to, bo w polityce najważniejsza jest cierpliwość, a funkcja czasu jest niedoceniana. Gdy pan Schetyna uzna, że wciąż chce ten projekt budować, to na mnie i SLD może liczyć. Jeśli zdecyduje się go zakończyć, SLD będzie współtworzył projekt lewicowy - dodał. Jak podkreślił, zamierza za tę decyzję ponieść odpowiedzialność.

W tej chwili lider i twórca Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna musi się określić w imieniu Platformy Obywatelskiej. Dobrze, gdyby to nastąpiło jeszcze w tym tygodniu - zaznaczył.

Czarzasty pytany był również o to, czy jego zdaniem bardziej postulatów związanych z liberalizacją ustawy aborcyjnej, związków partnerskich czy LGBT, boi się PO czy Ludowcy, odpowiedział, że jeśli PSL ma problem z LGBT, to rozumie, że "usuną Trzaskowskiego z PO", który podpisał kartę LGBT.

To prezydent Warszawy, który, rozumiem, przechodził według PSL obok PO przypadkiem - zaznaczył. W kwestii związków partnerskich lider SLD przytoczył z kolei Pawła Rabieja, który, będąc wiceprezydentem stolicy, "głośno o tym rozmawiał".

Rozumiem, że można nie iść z lewicą, ale co zrobi PSL z Nowoczesną. Porozmawiajmy o aborcji. Obok PO przemyka Barbara Nowacka. Zapytajmy ją: Barbaro, co myślisz o dopuszczalności aborcji do 12. tygodnia? To bardzo ważne - odpowie. Czyli co PSL powie, wszyscy wyżej wymienieni precz? - pytał.

Zdaniem Czarzastego "można się tym bawić" i obwiniać SLD, ale "ludzie to widzą". "Więc, co wy, k..., chcecie od SLD?" - ironizował.