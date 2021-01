"Jeśli celem nauki nie jest poszukiwanie prawdy, to nauka nauką nie jest, jest zwykłym hołdowaniem głupocie" – stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w wystąpieniu na konferencji naukowej "Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. "To hołdowanie głupocie widzimy dzisiaj w wielu miejscach na polskich uczelniach, niestety tylko dlatego, że wyrzuca się kryterium prawdy jako cel, do którego nauka ma zmierzać" - ocenił.

