Wzrasta liczba przestępstw przeciwko osobom starszym. W zeszłym roku oszuści metodą na wnuczka, czy policjanta wyłudzili od seniorów ponad 60 milionów złotych, rok wcześniej było to niespełna 54 miliony.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Instytutu Łukasiewicza ruszają z kampanią "Bezpieczni 60+", która ma pomóc osobom starszym ustrzec się przestępców.

Wydrukowano setki tysięcy ulotek, broszur i gazetek z praktycznymi poradami dla osób starszych. One trafia do tysiąca miejsc w całym kraju, w których spotykają się seniorzy - to między innymi uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora przy domach kultury, czy parafie.

Jak mówi szef kampanii Maciej Zdziarski, podstawą dla bezpieczeństwa seniorów jest ograniczone zaufanie. Ostrożnie podchodzić do wszystkich nietypowych propozycji. Ta odrobina braku zaufania to jest pewien fundament na którym można zbudować ochronę przed działaniami przestępczymi - uważa.

Pomoc dla starszych osób w prawie 60 punktach w całym kraju zorganizowało też ministerstwo. Przede wszystkim jest to pomoc prawna, od porady prawnej, po przygotowanie projektu pisma, jeżeli jest taka potrzeba. Drugi typ pomocy, który jest również bardzo potrzebny i bardzo popularny, to jest pomoc psychologiczna - mówi wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Romanowski.

W zeszłym roku doszło do 40 tysięcy przestępstw, których ofiarami byli seniorzy. Co piąte zdarzenie to oszustwo.