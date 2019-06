Katowiccy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 9 osób w związku z próba utrudnienia przetargu ogłoszonego przez PKP PLK. Zatrzymań dokonano na terenie kilku województw.

Zdj. ilustracyjne / cba.gov.pl /

Wśród osób zatrzymanych są m.in. kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu i pięciu przedstawicieli spółki starającej się o uzyskanie kontraktu. Zatrzymań dokonano na terenie Mazowsza, Górnego i Dolnego Śląska oraz Pomorza Zachodniego.



CBA bada sprawę utrudniania przetargu, który dotyczył systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągów. Zatrzymani mają odpowiedzieć za próbę utrudnienia zamówienia publicznego, usiłowanie oszustwa na ponad miliard złotych i próbę działania na szkodę konkurencyjnego oferenta.



Zatrzymani mają zostać doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i tam usłyszeć zarzuty.