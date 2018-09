Posłowie dopiero co wrócili z 52-dniowych wakacji, a tymczasem posiedzenia Sejmu stają się coraz krótsze. We wrześniu posiedzenie będzie trwać zaledwie 2 dni - informuje dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Sejm. Zdjęcie ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

Opozycja skarży się, że składane przez nich projekty nie są brane pod uwagę i trafiają do sejmowej "zamrażarki".

Kancelaria Sejmu tłumaczy się z tego stanu rzeczy odsyłając do komunikatu, w którym czytamy, że "roszady w planach prac są związane z ilością materiału".

Oznacza to, że we wrześniu nie ma aż tylu projektów ustaw, by pracować nad nimi dłużej niż dwa dni - bo tyle trwa posiedzenie.

Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla też, że taka decyzja została podjęta jednogłośnie przez marszałka Sejmu i wicemarszałków.

Dziennikarz RMF FM nie mógł jednak zapytać o szczegóły, bo Andrzej Grzegrzółka - odpowiedzialny za kontakt z mediami - nie zgodził się na spotkanie.

Dla porównania - rok temu wrześniowe posiedzenia trwały 7 dni - a dwa lata temu - 6 dni.

(ph)