Silny wiatr tłoczył w niedzielę późnym wieczorem wodę z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg. Doprowadziło to do tzw. Cofki. Strażacy musieli uszczelniać przeciekający wał przeciwpowodziowy w Nowakowie. W Elblągu wprowadzono wieczorem stan pogotowia przeciwpowodziowego.

REKLAMA