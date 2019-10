Lubelski chór „Akademos” z liceum im. Paderewskiego wystąpi w nowojorskiej Carnegie Hall. Zakwalifikował się jako jeden z 6 chórów w kategorii High School do finału międzynarodowego konkursu.

Chór "Akademos" / Krzysztof Kot / RMF FM

Chór "Akademos" z Międzynarodowego Liceum Paderewski w Lublinie w czerwcu bieżącego roku zgłosiłam do prestiżowego międzynarodowego konkursu chórów "New York International Music Festival" w Carnegie Hall w Nowym Jorku - mówi Elżbieta Niczyporuk, założycielka i dyrygentka chóru. Z wielką radością odczytałam wiadomość, iż na podstawie przesłanych nagrań, chór został zakwalifikowany do konkursu jako jeden z sześciu chórów szkół średnich z całego świata.

Wyjazd odbędzie się w dniach 15-24 kwietnia 2020r. i poza udziałem chóru, w konkursie zaplanowane są jeszcze koncerty w kilku szkołach polonijnych w New Jersey oraz w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku. W planach jest również odwiedzenie Waszyngtonu.

Do USA poleci 45 chórzystów. "W Carnegie Hall zaśpiewamy na pewno "Mironczarnię" Jakuba Neske, "Ubi Caritas" Ola Gjeilo i "Ping ponga" Jana Krutula, a pozostały repertuar jeszcze się klaruje. Na koncercie w Central Parku zaśpiewamy coś "na luzie" co będzie łatwe w odbiorze ale niekonieczne łatwe w wykonaniu - mówi dyrygentka.

Ekscytacji nie kryją też członkowie chóru. To był szok jak przyszła pani i powiedziała nam, że się zakwalifikowaliśmy. Nie wierzę w to jeszcze, ale będzie co na pewno dzieciom i wnukom opowiadać. Jest radość i chcielibyśmy na pewno się zaprezentować jak najlepiej. Nigdy mi przez myśl nie przeszło, że będziemy tam śpiewać - mówią chórzyści, licealiści z Akademosa.

Cały czas jestem w szoku tak jak oni - mówi dyrygentka. Nie chcemy z tego szoku wychodzić, bo on nas mobilizuje do pracy. To zaszczyt dla nas zapisać się w historii osób występujących na tej szacownej scenie.

Marzenia mogą się spełnić za jedyne 160 tysięcy złotych. To jest główny problem. Chór szuka sponsorów, którzy chociaż częściowo pokryją koszty wyjazdu do USA.

Lista osiągnięć chóru Akademos jest bardzo długa.

W ciągu 12 lat naszej działalności otrzymał wiele prestiżowych nagród, do których między innymi należą:

· Złoty Dyplom na IV Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Wenecji;

· Złoty Dyplom na II Międzynarodowym Konkursie Chórów Cantu Gaudeamus;

· Jedenastokrotny Złoty Dyplom na Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych;

· Złoty Dyplom na II Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Kaliszu i trzy Nagrody Specjalne na tymże konkursie;

· Srebrny Dyplom na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Cantantens Lublinensis;

· Złoty Dyplom na III Ogólnopolskim Konkursie Kolęd w Karczmiskach;

· Nagroda Specjalna Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr;

· Puchar Kuratora Oświaty w Lublinie;

· Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS;

Każdy, kto chciałby wesprzeć chór w organizacji wyjazdu może się kontaktować, na adres mailowy: chor.akademos@paderewski.lublin.pl